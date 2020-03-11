Побивший Голунова экс-полицейский извинился перед ним
Бывший сотрудник московской полиции Максим Уметбаев, который проходит по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, принес ему свои извинения.
Экс-полицейский признал, что нанес удар журналисту.
«Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову», - сказал Уметбаев.
При этом подозреваемый отметил, что ударил журналиста, так как считал его преступником, сообщает RT.
Одновременно с этим экс-полицейский утверждает, что не принимал непосредственного участия в подбрасывании наркотиков Голунову. Защита Уметбаева ходатайствует перед судом о помещении своего подзащитного под домашний арест – в квартиру к его отцу. Сейчас экс-сотрудник МВД находится в СИЗО.
Отметим, что ранее другому фигуранту дела, Денису Коновалову, который признался в том, что подбросил наркотические вещества Голунову по указанию руководства, изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест.
На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет направил Голунова на психиатрическую экспертизу.
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