Побивший Голунова экс-полицейский извинился перед ним

«Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову», - сказал Уметбаев.

При этом подозреваемый отметил, что ударил журналиста, так как считал его преступником, сообщает RT.

Одновременно с этим экс-полицейский утверждает, что не принимал непосредственного участия в подбрасывании наркотиков Голунову. Защита Уметбаева ходатайствует перед судом о помещении своего подзащитного под домашний арест – в квартиру к его отцу. Сейчас экс-сотрудник МВД находится в СИЗО.

Отметим, что ранее другому фигуранту дела, Денису Коновалову, который признался в том, что подбросил наркотические вещества Голунову по указанию руководства, изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест.

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет направил Голунова на психиатрическую экспертизу.

