В Новой Москве при атаке БПЛА пострадали два человека

По словам градоначальника, с 20:30 мск 21 октября до 04:00 22 октября в сторону столичного региона летели 630 дронов. Большую часть БПЛА уничтожили на дальних рубежах, 163 аппарата нейтрализовали на подлете к Москве.

«Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали», - написал Собянин в мессенджере «Макс».

Раненым оказывают всю необходимую помощь.

Между тем в Липецке при атаке БПЛА пострадал мужчина 2001 года рождения, пишет 360.ru.

