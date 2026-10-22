В Новой Москве при атаке БПЛА пострадали два человека
Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, с 20:30 мск 21 октября до 04:00 22 октября в сторону столичного региона летели 630 дронов. Большую часть БПЛА уничтожили на дальних рубежах, 163 аппарата нейтрализовали на подлете к Москве.
«Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали», - написал Собянин в мессенджере «Макс».
Раненым оказывают всю необходимую помощь.
Между тем в Липецке при атаке БПЛА пострадал мужчина 2001 года рождения, пишет 360.ru.
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