В Новой Москве при атаке БПЛА пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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По словам градоначальника, с 20:30 мск 21 октября до 04:00 22 октября в сторону столичного региона летели 630 дронов. Большую часть БПЛА уничтожили на дальних рубежах, 163 аппарата нейтрализовали на подлете к Москве.

«Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали», - написал Собянин в мессенджере «Макс».

Раненым оказывают всю необходимую помощь.

Между тем в Липецке при атаке БПЛА пострадал мужчина 2001 года рождения, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиМоскваСергей Собянин

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