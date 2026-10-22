Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у НКО «Тайдон»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Тайдон», зарегистрированной в Кемерове. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Как отметили в Центробанке, НКО не смогла исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение свыше 14 дней.

«Активы ООО НКО «Тайдон» характеризовались крайне низким качеством и не позволяли генерировать необходимый для продолжения деятельности денежный поток, что привело к полной утрате платежеспособности», - заявили в Банке России.

Организация занимала 355 место в банковской системе РФ по величине активов.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у Банка развития и модернизации промышленности (РМП), напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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