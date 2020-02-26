Подбросившего Голунову наркотики отпустили домой из СИЗО
Экс-сотрудника полиции Дениса Коновалова, который признался в том, что подбросил наркотические вещества журналисту Ивану Голунову по указанию руководства, изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест, передает «Рен ТВ».
Об изменении меры пресечения ходатайствовало следствие, ходатайство было поддержано и представителем Ивана Голунова.
Напомним, что Коновалов ранее дал показания на бывашего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН в свою очередь раскритиковал такие действия Коновалова, заявив, что теперь дело может грозить большими сроками всем фигурантам.
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