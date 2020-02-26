Подбросившего Голунову наркотики отпустили домой из СИЗО

Экс-сотрудника полиции Дениса Коновалова, который признался в том, что подбросил наркотические вещества журналисту Ивану Голунову по указанию руководства, изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест, передает «Рен ТВ».

Об изменении меры пресечения ходатайствовало следствие, ходатайство было поддержано и представителем Ивана Голунова.