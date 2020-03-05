«Голунов, к психиатру!» Следствие приняло настораживающее решение

Ивана Голунова решено направить на психиатрическую экспертизу с целью проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ. Об этом решении Следственного комитета сообщил сам Иван Голунов, рассказав в интервью НСН некоторые подробности и предположив, зачем это нужно органам следствия.

«А вдруг я – невменяемый, и моим словам нельзя верить? Может быть, мне показалось, и никто не пытался подбросить мне наркотики? Пришла информация о том, что в детстве я ходил к психиатру перед тем, как пойти в логопедический детский сад, и они решили на всякий случай проверить это. Последний раз, когда я проходил подобную экспертизу, это было в 2013 году. Мне нужно было получить паспорт моряка, для этого нужно проходить всех профильных специалистов, в том числе и психиатра. И там все было нормально. Не думаю, что что-то с тех пор поменялось».

Журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова задержали сотрудники полиции Западного округа в центре Москвы 6 июня прошлого года якобы при попытке сбыта наркотиков. Сам он утверждал, что наркотики ему подбросили. После бурной реакции общественности его отпустили из-под домашнего ареста. 11 июня его дело было официально закрыто. А задержавшие его сотрудники полиции сейчас сами находятся под следствием. В январе Следственный комитет официально заявил, что наркотики Голунову подбросили теперь уже бывшие полицейские с целью фальсификации доказательств вины и повышения по службе. Пятерым бывшим полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Сам Голунов предполагал, что попытка его уголовного преследования связана с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

Зачем же более чем через полгода после прекращения уголовного преследования журналиста и даже, пусть и с опозданием, но все-таки принесенных официальных извинений от прокуратуры назначать ему психиатрическую экспертизу? А дело в том, что, будучи «грамотно» проведенной, психиатрическая экспертиза открывает новые горизонты возможностей, часть из которых уже упомянул в эфире НСН сам Голунов. Может так получиться, что это именно «психически расстроенный» начал биться о полицейских, причиняя себе телесные повреждения. А вещдоки, которые полицейские несли сдавать в отдел, были приняты за наркотики, которые предназначались, чтобы подбросить – такая уж адекватность восприятия. А полицейские сами себя оговорили под давлением. И все – дело можно закрывать.

