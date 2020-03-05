СКР отправил Голунова на психиатрическую экспертизу
Следственный комитет России направляет журналиста Ивана Голунова на психиатрическую экспертизу. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердил сам Голунов.
Журналист отметил, что СКР хочет проверить его на психические расстройства, зависимость от психоактивных веществ и адекватность восприятия.
Голунов также отметил, что в детстве он наблюдался у психиатра. «Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад», - сказал журналист. Он также добавил, что в 2002 году его «карточка ушла в архив» в связи с неактуальностью.
При этом в 2013 году Голунов получил паспорт моряка, для чего прошел психиатрическую экспертизу, и тогда был признан здоровым.
Ранее стало известно, что экс-сотруднику полиции Денису Коновалову, который признался в том, что подбросил наркотические вещества Голунову по указанию руководства, изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Песков объяснил желание части молодежи уехать из страны
- «Мне не привыкать»: Жорин объяснил иск Гордон весенним обострением
- СКР отправил Голунова на психиатрическую экспертизу
- Вильфанд рассказал о причинах аномально теплого марта в Москве
- Памфилова объяснила поправки к Конституции на примере комплексного обеда