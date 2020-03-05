СКР отправил Голунова на психиатрическую экспертизу

Голунов также отметил, что в детстве он наблюдался у психиатра. «Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад», - сказал журналист. Он также добавил, что в 2002 году его «карточка ушла в архив» в связи с неактуальностью.

При этом в 2013 году Голунов получил паспорт моряка, для чего прошел психиатрическую экспертизу, и тогда был признан здоровым.

Ранее стало известно, что экс-сотруднику полиции Денису Коновалову, который признался в том, что подбросил наркотические вещества Голунову по указанию руководства, изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест.

