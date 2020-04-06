Победа близка. Российские медики начали клинические испытания лекарства от COVID-19
Врач-инфекционист Николай Малышев в интервью НСН заявил, что коронавирус не так страшен, как о нем пишут.
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло на 82 тысячи. Общее количество заразившихся достигло 1 136 000, умерли более 62 тысяч. Случаи заражения зафиксированы в 208 странах. В России вирусом заразились более 5,3 тыс. человек, 45 умерли. Наибольшее число случаев подтверждено в США (273 тыс.), Испании (125 тыс.) и Италии (124 тыс.). Лидером по количеству летальных исходов остается Италия, где от вируса умерли более 15 тыс. человек.
Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов в эфире Первого канала заявил, что есть только один наиболее эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний, к которым, в том числе, относится коронавирус.
«Это вакцинация и пока ничего другого человечество не изобрело», - отметил эксперт.
Учёные из Сколково заявили о создании раствора для дезинфекции поверхностей, который, по их гипотезе, должен уничтожать патогены, в том числе и коронавирус Covid-2019.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал предложенный учёными «рецепт» досужими рассуждениями. Саму идею он счёл неоригинальной.
«Это пока некая гипотеза, и даже нет намёток на её эффективность. Здесь даже нет даже понимания, что регистрировать. Саму идею? Если она нова, конечно. Обработка холодной плазмой — это не новая вещь. Агрессивный кислород, хлорноватистая кислота тоже известны. Агрессивный кислород — понятие не совсем научное. А что кислород является мощнейшим окислителем, всем известно ещё со школьной скамьи. Оригинальности в этой идее нет никакой. Во-первых, нет ни одного доказывающего документа. Во-вторых, нет ни одного, даже приблизительного, испытания, проведенного в рамках национальной системы регистрации подобного рода веществ, в данном случае обеззараживающих», - высказался Онищенко.
По данным оперштаба по мониторингу и контролю за ситуацией, российские фармацевты начали клинические исследования двух уже существующих биологических препаратов для терапии тяжелой формы коронавируса.
Как пишут РИА Новости, эти лекарства обычно применяются для терапии аутовоспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, гигантоклеточного артериита, а также цитокинового шторма.
Исследование пройдет в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице №52 в Москве, городской клинической больнице №40 в Коммунарке, а также в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге. В дальнейшем к исследованиям будут подключены и другие российские центры.
Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН отметил, что коронавирус излечим, вопрос – времени.
«Это одна из респираторных инфекций. И есть способы лечения коронавируса, той разновидности, которая бывает у лиц молодого возраста. Интерфероны давно используются в практике здравоохранения, для профилактики и лечения респираторных инфекций. Сейчас будет набираться опыт применения различных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе с использованием интерферонов и индукторов интерферонов. Предложено порядка 20 медикаментов для лечения коронавируса, сейчас идут активные исследования», - считает профессор.
Пока же Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнет массовый скрининг желающих провериться на наличие COVID-19. С 6 апреля сдать тест можно на коммерческой основе.
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