Победа близка. Российские медики начали клинические испытания лекарства от COVID-19

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло на 82 тысячи. Общее количество заразившихся достигло 1 136 000, умерли более 62 тысяч. Случаи заражения зафиксированы в 208 странах. В России вирусом заразились более 5,3 тыс. человек, 45 умерли. Наибольшее число случаев подтверждено в США (273 тыс.), Испании (125 тыс.) и Италии (124 тыс.). Лидером по количеству летальных исходов остается Италия, где от вируса умерли более 15 тыс. человек.

Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов в эфире Первого канала заявил, что есть только один наиболее эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний, к которым, в том числе, относится коронавирус.

«Это вакцинация и пока ничего другого человечество не изобрело», - отметил эксперт.

Учёные из Сколково заявили о создании раствора для дезинфекции поверхностей, который, по их гипотезе, должен уничтожать патогены, в том числе и коронавирус Covid-2019.

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал предложенный учёными «рецепт» досужими рассуждениями. Саму идею он счёл неоригинальной.

«Это пока некая гипотеза, и даже нет намёток на её эффективность. Здесь даже нет даже понимания, что регистрировать. Саму идею? Если она нова, конечно. Обработка холодной плазмой — это не новая вещь. Агрессивный кислород, хлорноватистая кислота тоже известны. Агрессивный кислород — понятие не совсем научное. А что кислород является мощнейшим окислителем, всем известно ещё со школьной скамьи. Оригинальности в этой идее нет никакой. Во-первых, нет ни одного доказывающего документа. Во-вторых, нет ни одного, даже приблизительного, испытания, проведенного в рамках национальной системы регистрации подобного рода веществ, в данном случае обеззараживающих», - высказался Онищенко.

По данным оперштаба по мониторингу и контролю за ситуацией, российские фармацевты начали клинические исследования двух уже существующих биологических препаратов для терапии тяжелой формы коронавируса.