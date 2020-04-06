Победа близка. Российские медики начали клинические испытания лекарства от COVID-19

Врач-инфекционист Николай Малышев в интервью НСН заявил, что коронавирус не так страшен, как о нем пишут.

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло на 82 тысячи. Общее количество заразившихся достигло 1 136 000, умерли более 62 тысяч. Случаи заражения зафиксированы в 208 странах. В России вирусом заразились более 5,3 тыс. человек, 45 умерли. Наибольшее число случаев подтверждено в США (273 тыс.), Испании (125 тыс.) и Италии (124 тыс.). Лидером по количеству летальных исходов остается Италия, где от вируса умерли более 15 тыс. человек.

Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов в эфире Первого канала заявил, что есть только один наиболее эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний, к которым, в том числе, относится коронавирус.

«Это вакцинация и пока ничего другого человечество не изобрело», - отметил эксперт.

Учёные из Сколково заявили о создании раствора для дезинфекции поверхностей, который, по их гипотезе, должен уничтожать патогены, в том числе и коронавирус Covid-2019.

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал предложенный учёными «рецепт» досужими рассуждениями. Саму идею он счёл неоригинальной.

«Это пока некая гипотеза, и даже нет намёток на её эффективность. Здесь даже нет даже понимания, что регистрировать. Саму идею? Если она нова, конечно. Обработка холодной плазмой — это не новая вещь. Агрессивный кислород, хлорноватистая кислота тоже известны. Агрессивный кислород — понятие не совсем научное. А что кислород является мощнейшим окислителем, всем известно ещё со школьной скамьи. Оригинальности в этой идее нет никакой. Во-первых, нет ни одного доказывающего документа. Во-вторых, нет ни одного, даже приблизительного, испытания, проведенного в рамках национальной системы регистрации подобного рода веществ, в данном случае обеззараживающих», - высказался Онищенко.

По данным оперштаба по мониторингу и контролю за ситуацией, российские фармацевты начали клинические исследования двух уже существующих биологических препаратов для терапии тяжелой формы коронавируса.

Вирусолог: В России ситуация с коронавирусом стабильнее, чем в Европе и США

Как пишут РИА Новости, эти лекарства обычно применяются для терапии аутовоспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, гигантоклеточного артериита, а также цитокинового шторма.

Исследование пройдет в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице №52 в Москве, городской клинической больнице №40 в Коммунарке, а также в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге. В дальнейшем к исследованиям будут подключены и другие российские центры.

Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН отметил, что коронавирус излечим, вопрос – времени.

«Это одна из респираторных инфекций. И есть способы лечения коронавируса, той разновидности, которая бывает у лиц молодого возраста. Интерфероны давно используются в практике здравоохранения, для профилактики и лечения респираторных инфекций. Сейчас будет набираться опыт применения различных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе с использованием интерферонов и индукторов интерферонов. Предложено порядка 20 медикаментов для лечения коронавируса, сейчас идут активные исследования», - считает профессор.

Пока же Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнет массовый скрининг желающих провериться на наличие COVID-19. С 6 апреля сдать тест можно на коммерческой основе.


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ФОТО: pixabay.com
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