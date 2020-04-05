Вирусолог: В России ситуация с коронавирусом стабильнее, чем в Европе и США

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия сдерживает пандемию нового коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости. «Пока у нас это получается. Нам удается не сорваться во взрывной рост, в рост экспоненциальный», — цитирует Попову Газета. ru Попова также отметила результативность мер самоизоляции, которые помогают сдерживать распространение вируса.

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в интервью НСН оценил ситуации в России по распространению коронавируса как более стабильную, чем в других странах.

«Коллеги в Европе, США, конечно, сообщают нам о ситуации в странах, где работают. Могу сказать, что по сравнению с ними в России положение дел значительно лучше, чем за рубежом, тем более – в Соединенных Штатах. Своевременные ограничения, которые введены в нашей стране, в этом смысле, конечно, помогли», - отметил вирусолог.