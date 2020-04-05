Вирусолог: В России ситуация с коронавирусом стабильнее, чем в Европе и США
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в интервью НСН объяснил, почему рано давать прогнозы о пике заболеваемости коронавирусом у россиян.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия сдерживает пандемию нового коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости. «Пока у нас это получается. Нам удается не сорваться во взрывной рост, в рост экспоненциальный», — цитирует Попову Газета. ru Попова также отметила результативность мер самоизоляции, которые помогают сдерживать распространение вируса.
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в интервью НСН оценил ситуации в России по распространению коронавируса как более стабильную, чем в других странах.
«Коллеги в Европе, США, конечно, сообщают нам о ситуации в странах, где работают. Могу сказать, что по сравнению с ними в России положение дел значительно лучше, чем за рубежом, тем более – в Соединенных Штатах. Своевременные ограничения, которые введены в нашей стране, в этом смысле, конечно, помогли», - отметил вирусолог.
Учитывая более медленное развитие пандемии в России, Колбасов отметил, что говорить о прогнозах всплеска заболевания у россиян пока рано.
«Пик заболеваемости – это когда сегодня мы зарегистрировали самое большое число инфицированных, а завтра статистика уменьшилась. Коронавирус нового типа – новое, малоизученное заболевание. Думаю, никто не обладает данными, как он будет развиваться, чтобы назвать точный период роста заболеваемости», - отметил эксперт.
Денис Колбасов также рекомендовал ориентироваться на официальные данные ВОЗ, которые публикуются на официальном сайте международной организации, о симптомах и распространении вируса в мире.
Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН выделил главную задачу в борьбе с коронавирусом в России - «жестко пересмотреть систему тестирования».
«В стране появилось большое количество зарегистрированных диагностикумов. Имеющаяся громоздкая система подтверждения для них является реальным тормозом», - считает эксперт.
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