Онищенко не поверил в «убийцу» коронавируса из Сколково
Идея с обработкой воды холодной плазмой не нова, а вот эффективность «особой воды» против коронавируса ещё нужно доказать, заявил в эфире НСН экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Учёные из Сколково заявили о создании раствора для дезинфекции поверхностей, который, по их гипотезе, должен уничтожать патогены, в том числе и коронавирус Covid-2019, пишут «Известия». Они создали установку, которая путём обработки воды холодной плазмой придаёт веществу новые свойства. В частности, выделяется хлорноватистая кислота и «агрессивный» кислород, которые должны уничтожать белки. Преимущества перед хлоркой и спиртосодержащими растворами — безвредность и отсутствие запаха. Производство может быть относительно дешёвым — 100 рублей за тысячу литров, говорится в материале.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал предложенный учёными «рецепт» досужими рассуждениями. Саму идею он счёл неоригинальной.
«Это пока некая гипотеза, и даже нет намёток на её эффективность. Здесь даже нет даже понимания, что регистрировать. Саму идею? Если она нова, конечно. Обработка холодной плазмой — это не новая вещь. Агрессивный кислород, хлорноватистая кислота тоже известны. Агрессивный кислород — понятие не совсем научное. А что кислород является мощнейшим окислителем, всем известно ещё со школьной скамьи. Оригинальности в этой идее нет никакой.
Во-первых, нет ни одного доказывающего документа. Во-вторых, нет ни одного, даже приблизительного, испытания, проведенного в рамках национальной системы регистрации подобного рода веществ, в данном случае обеззараживающих и дезинфектантов. Где малейший намёк на эффективность и безвредность? Как ответственным государственным людям принимать решение? Для них это закончится уголовным делом с формулировкой о нецелевом использовании государственных средств», - высказался Онищенко.
По его словам, нынешняя ситуация с поиском лекарств и вакцин против коронавируса порождает «фонтаны идей».
«В этом плане мне нравится госпожа Скворцова (глава ФМБА, экс-глава Минздрава — прим. НСН), которая что ни день, фонтанирует новыми идеями. Берётся научно солидная гипотеза и тут же выдаётся чуть не за окончательный результат работы. Скворцова — чиновник с огромным опытом, министром была! Уж она-то знает, как лекарства выходят на рынок, сколько на это уходит лет. Она сама этим занималась. А это только идеи учёных! Кто их и на чём испытал? Прошли ли они токсикологическую экспертизу, экспертизу по эффективности? Она говорит, что разработан дизайн вакцины. Я его могу за день написать на трёх листах! Но самой вакцины же пока нет», - отметил собеседник НСН.
30 марта Скворцова объявила, что в ФМБА разрабатывают три вакцины против коронавируса нового типа, сообщает РЕН ТВ.
Вместе с тем, Онищенко отметил, что одобряет сам факт усиленного научного поиска. «Кто-то хочет искренне протолкнуть идею, над которой работает, понимая, что государство будет заинтересовано», - добавил он.
Ранее в ФМБА также заявили, что разработали препарат для лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлохина.
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