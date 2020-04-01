Онищенко не поверил в «убийцу» коронавируса из Сколково

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал предложенный учёными «рецепт» досужими рассуждениями. Саму идею он счёл неоригинальной.

«Это пока некая гипотеза, и даже нет намёток на её эффективность. Здесь даже нет даже понимания, что регистрировать. Саму идею? Если она нова, конечно. Обработка холодной плазмой — это не новая вещь. Агрессивный кислород, хлорноватистая кислота тоже известны. Агрессивный кислород — понятие не совсем научное. А что кислород является мощнейшим окислителем, всем известно ещё со школьной скамьи. Оригинальности в этой идее нет никакой.

Во-первых, нет ни одного доказывающего документа. Во-вторых, нет ни одного, даже приблизительного, испытания, проведенного в рамках национальной системы регистрации подобного рода веществ, в данном случае обеззараживающих и дезинфектантов. Где малейший намёк на эффективность и безвредность? Как ответственным государственным людям принимать решение? Для них это закончится уголовным делом с формулировкой о нецелевом использовании государственных средств», - высказался Онищенко.

По его словам, нынешняя ситуация с поиском лекарств и вакцин против коронавируса порождает «фонтаны идей».

«В этом плане мне нравится госпожа Скворцова (глава ФМБА, экс-глава Минздрава — прим. НСН), которая что ни день, фонтанирует новыми идеями. Берётся научно солидная гипотеза и тут же выдаётся чуть не за окончательный результат работы. Скворцова — чиновник с огромным опытом, министром была! Уж она-то знает, как лекарства выходят на рынок, сколько на это уходит лет. Она сама этим занималась. А это только идеи учёных! Кто их и на чём испытал? Прошли ли они токсикологическую экспертизу, экспертизу по эффективности? Она говорит, что разработан дизайн вакцины. Я его могу за день написать на трёх листах! Но самой вакцины же пока нет», - отметил собеседник НСН.

30 марта Скворцова объявила, что в ФМБА разрабатывают три вакцины против коронавируса нового типа, сообщает РЕН ТВ.

Вместе с тем, Онищенко отметил, что одобряет сам факт усиленного научного поиска. «Кто-то хочет искренне протолкнуть идею, над которой работает, понимая, что государство будет заинтересовано», - добавил он.

Ранее в ФМБА также заявили, что разработали препарат для лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлохина.

