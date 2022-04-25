«По закону жанра!» В России пресекли подготовку убийства Соловьева, Киселева и Симоньян

НЕОНАЦИСТЫ ПРОТИВ ПРОПАГАНДИСТОВ

Первым о покушении сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», - сказал президент на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Он не уточнил имя журналиста, отметив при этом, что «факты и доказательства неопровержимы».

Вскоре в ФСБ пояснили, что речь идет о Соловьеве. По данным ведомства, покушение планировали шесть граждан России, входящие в запрещенную в РФ неонацистскую террористическую организацию National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила»).

При этом в ведомстве отметили, что покушение готовилось по заданию Службы безопасности Украины. Националисты планировали убить журналиста в Москве, взорвав его машину.

Уже опубликовано видео допроса задержанных. Один из них рассказал, что им дали задание ликвидировать Соловьева «как можно быстрее». Другой поведал, что планировались и другие убийства.

«Обсуждались поджоги машин с символикой спецоперации, военкоматов и убийства людей, которые несли пропаганду: Соловьев, Киселев, Скабеева, Попов, Кеосаян, Симоньян», - рассказал подозреваемый.