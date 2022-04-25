«По закону жанра!» В России пресекли подготовку убийства Соловьева, Киселева и Симоньян
Симоньян в шутку посоветовала Соловьеву «испугаться и уехать», тот оценил юмор, вспомнив о Зеленском и убийствах журналистов-евреев.
В начале новой недели в центре внимания россиян оказались журналисты Владимир Соловьев, Евгений Киселев и Маргарита Симоньян, которых на Западе называют пропагандистами.
Спецслужбы заявили о предотвращении покушения на Соловьева и задержании националистов, которые признались, что готовили убийства «других пропагандистов».
Соловьев и Симоньян уже обменялись ироничными комментариями на этот счет, при этом Владимир Рудольфович напомнил, что «в логике нацистов убивать журналистов-евреев».
НЕОНАЦИСТЫ ПРОТИВ ПРОПАГАНДИСТОВ
Первым о покушении сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», - сказал президент на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Он не уточнил имя журналиста, отметив при этом, что «факты и доказательства неопровержимы».
Вскоре в ФСБ пояснили, что речь идет о Соловьеве. По данным ведомства, покушение планировали шесть граждан России, входящие в запрещенную в РФ неонацистскую террористическую организацию National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила»).
При этом в ведомстве отметили, что покушение готовилось по заданию Службы безопасности Украины. Националисты планировали убить журналиста в Москве, взорвав его машину.
Уже опубликовано видео допроса задержанных. Один из них рассказал, что им дали задание ликвидировать Соловьева «как можно быстрее». Другой поведал, что планировались и другие убийства.
«Обсуждались поджоги машин с символикой спецоперации, военкоматов и убийства людей, которые несли пропаганду: Соловьев, Киселев, Скабеева, Попов, Кеосаян, Симоньян», - рассказал подозреваемый.
ЗАКОНЫ ЖАНРА И ЛОГИКА НАЦИСТОВ
Владимир Соловьев признался, что не знал о готовящемся покушении и, как и все, услышал о нем из новостей.
«К счастью, мне неизвестно ничего. Вместе со всей страной я узнал о том, что готовилось покушение, но блестяще отработало ФСБ. До меня доходили разные слухи, что было очевидно, потому что президент Украины Зеленский впрямую мне угрожал во время своих публичных выступлений», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
При этом Соловьев признался, что не удивлен «логике нацистов».
«Не удивлен. Это абсолютно в логике нацистов - убивать журналистов-евреев. Так что бандеровцы идут по привычным для них маршрутам», - сказал телеведущий.
Главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, узнав о предотвращении покушения на Соловьева, написала в Telegram: «По закону жанра, Володь, ты должен теперь испугаться и уехать. Патриотом прослывешь».
«Это очень смешно», - ответил ей Соловьев.
А вот гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев не увидел в произошедшем ничего смешного.
«К сожалению, преследования и убийства журналистов в неонацистской Украине стали рутинной практикой, даже не осуждаемой ни государством, ни обществом. (…) Сжечь журналистов, как в одесском доме профсоюзов, намеревались нацики, поджигая телевизионную студию украинского канала "Интер" – тогда просто чудом коллегам удалось выбраться на крышу через случайно не закрытый люк, иначе они сгорели бы там со всем оборудованием, а ведь таким и был замысел», - сказал он РИА Новости.
При этом новости о покушении на них самих Симоньян с Киселевым пока не прокомментировали.
В ходе митинга-концерта «Крымская весна» 18 марта Симоньян рассказывала, что ее семье постоянно грозят расправой.
«Год назад в Донецке я и мои коллеги говорили о том, что весна не может длиться вечно, когда-то должно наступить лето. И тогда же там я сказала: "Россия-матушка, забери Донбасс домой". Теперь за одну эту фразу европейская свободолюбивая Украина возбудила против меня уголовное дело, свободная Европа ввела санкции, а моим маленьким детям, родным и близким звонят и угрожают каждые пять минут, грозят расправой за право говорить вот эту правду», - призналась журналистка.
ПОДАРКИ ОТ «ЧЕЛОВЕКА-УТКИ»
В начале апреля украинский журналист-пропагандист Дмитрий Гордон был внесен Россией в перечень экстремистов и террористов.
В июле Гордон сказал, что «любит» Соловьева, признавшись, что отправил коллеге в подарок конфеты «Гордон в шоколаде», а также собирается подарить телеведущему зефир и мороженое.
Соловьев сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ему смешно обсуждать слова Гордона, которого он назвал «человеком-уткой».
«Ну что я буду дешевое нацистское дерьмо обсуждать? Даже смешно. Он же собирался в каждый подарок яйца класть, пусть продолжает класть яйца. Человек-утка. Дешевые выперды бездарного нацистского пропагандиста», - сказал Соловьев.
Между тем, Служба безопасности Украины отрицает причастность к покушению на Соловьева. В ведомстве утверждают, что «СБУ не имеет никаких планов по убийству» журналиста.
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