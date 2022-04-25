ФСБ: задержанные также планировали покушение на Симоньян и Киселёва

Силовое ведомство опубликовало оперативную видеосъёмку, на кадрах которой один из задержанных рассказывает, что обсуждались «убийства людей, которые несли пропаганду». Кроме Соловьёва, Киселёва и Симоньян он также упомянул телеведущих Ольгу Скабееву и Евгения Попова, и режиссёра Тиграна Кеосаяна.

Ранее в Следственном комитете РФ рассказали, что лица, осуществлявшие приготовление к убийству журналиста Владимира Соловьёва, планировали подорвать его автомобиль.

