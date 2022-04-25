ФСБ: задержанные также планировали покушение на Симоньян и Киселёва
Неонацисты, задержанные в Москве по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьёва, также обсуждали возможное убийство главы МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва и главного редактора RT Маргариты Симоньян, сообщает пресс-служба ФСБ.
Силовое ведомство опубликовало оперативную видеосъёмку, на кадрах которой один из задержанных рассказывает, что обсуждались «убийства людей, которые несли пропаганду». Кроме Соловьёва, Киселёва и Симоньян он также упомянул телеведущих Ольгу Скабееву и Евгения Попова, и режиссёра Тиграна Кеосаяна.
Ранее в Следственном комитете РФ рассказали, что лица, осуществлявшие приготовление к убийству журналиста Владимира Соловьёва, планировали подорвать его автомобиль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru