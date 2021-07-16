«Человек-утка». Соловьев оценил подарки Гордона

Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отреагировал на слова украинского коллеги, журналиста Дмитрия Гордона насчет подарка. Гордон ранее признался в «любви» к российскому телеведущему Владимиру Соловьеву и заявил, что отправил тому в подарок конфеты «Гордон в шоколаде».

«Ну что я буду дешевое нацистское дерьмо обсуждать? Даже смешно. Он же собирался в каждый подарок яйца класть, пусть продолжает класть яйца. Человек-утка. Дешевые выперды бездарного нацистского пропагандиста», - ответил, в свою очередь, Соловьев.

Ранее Гордон выразил желание сделать интервью Соловьевым. В ответ российский телеведущий заявил, что презирает интервьюера и не собирается с ним разговаривать. Соловьёв назвал Гордона «агентом спецслужб» и подчеркнул, что ему не о чем разговаривать с ним. Журналист с незалежной выразил желание пообщаться с российским телеведущим посредством Skype, однако тот счёл такой вариант неприемлемым.

