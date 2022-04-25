«Подорвать автомобиль». В СКР раскрыли подробности дела о покушении на Соловьева

Шесть членов запрещённой в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть») были задержаны по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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В сообщении говорится, что лица, осуществлявшие приготовление к убийству журналиста, планировали подорвать его автомобиль.

«В ходе обысков были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само СВУ, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества», - отметили в ведомстве.

Кроме того, были найдены фальшивые украинские паспорта, которые задержанные планировали использовать после покушения на Соловьева.

Ранее в ФСБ России сообщили о предотвращении убийства телеведущего Владимира Соловьева, которое планировали националисты по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:НационалистыСледственный Комитет РфПокушениеВладимир Соловьев
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