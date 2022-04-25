«Подорвать автомобиль». В СКР раскрыли подробности дела о покушении на Соловьева
Шесть членов запрещённой в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть») были задержаны по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении говорится, что лица, осуществлявшие приготовление к убийству журналиста, планировали подорвать его автомобиль.
«В ходе обысков были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само СВУ, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества», - отметили в ведомстве.
Кроме того, были найдены фальшивые украинские паспорта, которые задержанные планировали использовать после покушения на Соловьева.
Ранее в ФСБ России сообщили о предотвращении убийства телеведущего Владимира Соловьева, которое планировали националисты по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+7 651 / сут.
Умерли
375 тыс.+159 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+8 855 / сут.
- В Белгородской области продлили жёлтый уровень террористической опасности
- Полянский заявил, что Украина может применить оружие массового уничтожения
- Путин объявил 2022-2031 годы в России Десятилетием науки и технологий
- Собянин рассказал о развитии сети городских клубов «Центр московского долголетия»
- ФСБ: задержанные также планировали покушение на Симоньян и Киселёва
- Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке
- «Подорвать автомобиль». В СКР раскрыли подробности дела о покушении на Соловьева
- Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии
- Киркорову и Гагариной на пять лет запретили въезд в Эстонию
- Генпрокурор РФ назвал причину роста стоимости лекарств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru