«Подорвать автомобиль». В СКР раскрыли подробности дела о покушении на Соловьева

В сообщении говорится, что лица, осуществлявшие приготовление к убийству журналиста, планировали подорвать его автомобиль.

«В ходе обысков были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само СВУ, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества», - отметили в ведомстве.

Кроме того, были найдены фальшивые украинские паспорта, которые задержанные планировали использовать после покушения на Соловьева.

Ранее в ФСБ России сообщили о предотвращении убийства телеведущего Владимира Соловьева, которое планировали националисты по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

