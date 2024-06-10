«По любви»: Честных заводчиков призвали не облагать налогами
Сегодня объявления о продаже животных на маркетплейсах никак не контролируются, но должны, рассказал НСН советник президента РКФ Купляускас Евгений.
Новый законопроект о разведении домашних животных не должен затрагивать добросовестных заводчиков, которые уже регулируются Российской кинологической федерацией (РКФ). Об этом НСН заявил советник президента РКФ Евгений Купляускас.
Ранее Минприроды РФ и РКФ разработали законопроект, который будет регулировать разведение домашних животных. Свои правки в него уже внес и Росприроднадзор. Профессиональные заводчики возмущены деятельностью так называемых «черных» заводчиков: из 250 тысяч сообщений о продаже щенков и собак с документами РКФ большинство недействительны. Во многих случаях документы поддельные, а питомцы, которых пытаются продать, - с наследственными заболеваниями. Купляускас считает, что каждый, кто хочет разводить животных, должен быть частью определенной системы.
«В системе РКФ все заводчики ответственные, потому что у нас есть возможность регулировать их деятельность. Мы выступаем за то, чтобы любой человек, который решил заняться разведением, был обязательно внутри какой-то системы. Мы говорили недавно на заседании, что маркетплейсы, такие как «Юла» и «Авито», не регулируют размещение объявлений добросовестных заводчиков. Они тонут в общем потоке объявлений, где люди, пытаясь нажиться, продают «необычные» породы. А покупатели, приобретая такую собаку, мучаются потом с ней всю жизнь», - рассказал он.
Купляускас подчеркнул, что под законопроект не должны попадать люди, занимающиеся ответственным разведением.
«В нашей системе заводчики, которыми движет прежде всего любовь к животным конкретной породы. И с таких людей нельзя брать налоги, просто не за что. Потому что у них получение денег от разведения не стоит на первом месте. Мы, несмотря на то, что работали с этим законопроектом, боимся его. Что он затронет честных заводчиков и начнется «стрижка» (налогообложение). Поэтому мы говорим, что те заводчики, которые в системе РКФ, – их трогать нельзя. Потому что мы их уже регулируем. Они просто занимаются любимым делом», - пояснил советник президента РКФ.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил НСН, что сегодня любые заводчики должны быть поставлены на учет, а животные официально зарегистрированы и привиты.
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