«По любви»: Честных заводчиков призвали не облагать налогами

Новый законопроект о разведении домашних животных не должен затрагивать добросовестных заводчиков, которые уже регулируются Российской кинологической федерацией (РКФ). Об этом НСН заявил советник президента РКФ Евгений Купляускас.

Ранее Минприроды РФ и РКФ разработали законопроект, который будет регулировать разведение домашних животных. Свои правки в него уже внес и Росприроднадзор. Профессиональные заводчики возмущены деятельностью так называемых «черных» заводчиков: из 250 тысяч сообщений о продаже щенков и собак с документами РКФ большинство недействительны. Во многих случаях документы поддельные, а питомцы, которых пытаются продать, - с наследственными заболеваниями. Купляускас считает, что каждый, кто хочет разводить животных, должен быть частью определенной системы.