«Жесткий контроль!»: В Госдуме предложили следить за «черными» заводчиками в интернете

«Речь идет о тех, кто уклоняется от налогов. У нас есть ответственные заводчики, к ним никаких вопросов нет. Никто не собирается облагать налогами граждан, у которых просто живут кошки и собаки. Речь идет о том, что надо в правовое поле ввести тех, кто занимается «черным» коммерческим разведением животных», - отметил он.

По его словам, недобросовестные заводчики сами выдают себя, публикуя объявления в интернете.

«Такие граждане не состоят в кинологической федерации, не подчиняются никаким правилам, печатают просто на принтере любые родословные, чтобы выдать животное за породистое. Это мошенничество. Все эти объявления они о себе сами вывешивают в интернете. Кто состоит в федерации, мы знаем. Надо людей защитить, у нас люди покупают больных животных за огромные деньги, потом эти животные гибнут. Не может здесь быть правового вакуума. Правительство будет определять, как это регулировать и выявлять», - объяснил собеседник НСН.

Инициативу поддержала президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова. В беседе с НСН она отметила, что это станет первым шагом в решении проблемы переизбытка животных.

«Я не знаю, как это на месте будет работать. Но я согласна с тем, что заводчиков нужно под жесткий контроль брать. Это все равно только одна из видов деятельности, которая в результате должна решить проблему переизбытка животных. Остается еще класс тех, кто плодит животных не ради бизнеса. Но любые шаги по контролю – да, мы поддерживаем», - заключила она.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко рассказала «Радиоточке НСН», что лицензии не сработают, если не будет единой базы собак и правил их содержания.

