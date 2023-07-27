«Жесткий контроль!»: В Госдуме предложили следить за «черными» заводчиками в интернете
Владимир Бурматов заявил в эфире НСН, что неофициальных разводчиков животных заставят выйти в правовое поле: платить налоги и отвечать за здоровье питомцев.
В России необходимо начать контролировать «черных» заводчиков, которые не состоят в кинологической федерации и продают больных животных в интернете, заявил в интервью НСН первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В Госдуме предложили обязать заводчиков проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых домашних животных, а также платить с этого налоги. Деятельность по коммерческому разведению питомцев хотят вписать в закон «Об ответственном обращении с животными». Автор идеи Владимир Бурматов объяснил, кого коснутся нововведения.
«Речь идет о тех, кто уклоняется от налогов. У нас есть ответственные заводчики, к ним никаких вопросов нет. Никто не собирается облагать налогами граждан, у которых просто живут кошки и собаки. Речь идет о том, что надо в правовое поле ввести тех, кто занимается «черным» коммерческим разведением животных», - отметил он.
По его словам, недобросовестные заводчики сами выдают себя, публикуя объявления в интернете.
«Такие граждане не состоят в кинологической федерации, не подчиняются никаким правилам, печатают просто на принтере любые родословные, чтобы выдать животное за породистое. Это мошенничество. Все эти объявления они о себе сами вывешивают в интернете. Кто состоит в федерации, мы знаем. Надо людей защитить, у нас люди покупают больных животных за огромные деньги, потом эти животные гибнут. Не может здесь быть правового вакуума. Правительство будет определять, как это регулировать и выявлять», - объяснил собеседник НСН.
Инициативу поддержала президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова. В беседе с НСН она отметила, что это станет первым шагом в решении проблемы переизбытка животных.
«Я не знаю, как это на месте будет работать. Но я согласна с тем, что заводчиков нужно под жесткий контроль брать. Это все равно только одна из видов деятельности, которая в результате должна решить проблему переизбытка животных. Остается еще класс тех, кто плодит животных не ради бизнеса. Но любые шаги по контролю – да, мы поддерживаем», - заключила она.
Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко рассказала «Радиоточке НСН», что лицензии не сработают, если не будет единой базы собак и правил их содержания.
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