«В однушке 70 собак»: Бурматов призвал регулировать нелегальных заводчиков

Ранее Минприроды РФ и Российская кинологическая федерация (РКФ) разработали законопроект, регулирующий разведение домашних животных. Также свои правки в него внес и Росприроднадзор. Профессиональные заводчики возмущены деятельностью «проходимцев»: из 250 тысяч сообщений о продаже щенков и собак с документами РКФ большинство недействительны. Во многих случаях документы поддельные, а питомцы, которых пытаются продать, – с наследственными заболеваниями. Бурматов подтвердил, что проблема с нелегальными заводчиками действительно большая.

«Проблема заводчиков-проходимцев существует, она достаточно болезненная. У нас есть ответственные заводчики, которые состоят в кинологических федерациях, которые подчиняются всем их требованиям. Они действительно занимаются очень благородной деятельностью, связанной с разведением животных и сохранением породы. Но есть другая категория людей, которых нельзя назвать заводчиками, скорее «разведенцами». Это черные заводчики, которые держат по 70 собак в однокомнатной квартире. Там уже никакой породы нет. При этом они продают этих собак где-то на «Авито» как породистых, иногда за очень большие деньги, не платят налогов и не несут никакой ответственности», поделился Бурматов.