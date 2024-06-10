«В однушке 70 собак»: Бурматов призвал регулировать нелегальных заводчиков
Многие заводчики работают "в черную", не платя налоги и не неся никакой ответственности, рассказал НСН депутат Владимир Бурматов.
Сегодня любые заводчики должны быть поставлены на учет, а животные официально зарегистрированы и привиты, рассказал НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее Минприроды РФ и Российская кинологическая федерация (РКФ) разработали законопроект, регулирующий разведение домашних животных. Также свои правки в него внес и Росприроднадзор. Профессиональные заводчики возмущены деятельностью «проходимцев»: из 250 тысяч сообщений о продаже щенков и собак с документами РКФ большинство недействительны. Во многих случаях документы поддельные, а питомцы, которых пытаются продать, – с наследственными заболеваниями. Бурматов подтвердил, что проблема с нелегальными заводчиками действительно большая.
«Проблема заводчиков-проходимцев существует, она достаточно болезненная. У нас есть ответственные заводчики, которые состоят в кинологических федерациях, которые подчиняются всем их требованиям. Они действительно занимаются очень благородной деятельностью, связанной с разведением животных и сохранением породы. Но есть другая категория людей, которых нельзя назвать заводчиками, скорее «разведенцами». Это черные заводчики, которые держат по 70 собак в однокомнатной квартире. Там уже никакой породы нет. При этом они продают этих собак где-то на «Авито» как породистых, иногда за очень большие деньги, не платят налогов и не несут никакой ответственности», поделился Бурматов.
Он объяснил, что любая коммерческая деятельность по разведению должна обязательно регламентироваться.
«Мы действительно несколько лет работали над этой инициативой, Минприроды участвовало и РКФ. Мы предлагаем регламентировать разведение животных, связанное именно с коммерческой деятельностью. Если у вас кошка окотилась, и вы котят раздали, это не коммерческая деятельность, а если вы на этом зарабатываете, то, конечно, это должно регламентироваться законодательством. Любые заводчики должны становиться на учет, регистрировать своих животных, прививать и содержать в нормальных условиях», - подчеркнул Бурматов.
Ранее Бурматов в беседе с НСН заявил, что очень важно не только поощрять проекты, которые помогают пристроить животных, но и усиливать наказание для людей, выбрасывающих питомцев на улицу.
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