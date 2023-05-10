«Концлагеря для собак»: В Госдуме намерены отрегулировать деятельность заводчиков

«Это действительно большая проблема, но там вопрос даже не в лицензировании, а в принципе в регулировании деятельности по разведению животных. В нашей стране эта тема никак не отрегулирована законодательно. Я уже несколько раз предлагал соответствующие законодательные инициативы, но правительство каждый раз не поддерживает, мотивируя это тем, что они внесут какие-то свои варианты. Но до сих пор мы это не увидели. Зачастую держат в квартирах десятки животных, плодят их, а тех, кого не получается продать, просто выкидывают. Обычно необходимость контроля возникает, когда есть нарушения. Люди жалуются, соседи, тогда уже есть законные основания для проверки», - рассказал Бурматов.

Руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН рассказала, как именно следует решать эту проблему. По ее мнению, лицензии не сработают, если не будет единой базы собак и правил их содержания.

«В России отсутствуют правила содержания собак, нет ограничений на содержание собак в квартире, на количество, нет ограничений на содержание на участке. Нет требований, как собаки определенных пород должны содержаться, в каких условиях. Если вы введете лицензию, кто будет контролировать заводчиков? Сейчас много концлагерей, которые заводчики фактически делают на своих участках. Вы можете отправить к ним проверяющих, а они скажут, что все в порядке. Нет закона – нет нарушения. Во-первых, должна быть единая база, в которой собаководы будут регистрировать своих собак. Питомники тоже должны закреплять за собой собак. Мы будем понимать, сколько собак зарегистрировано на заводчике. Также нужен свод правил содержания собак для каждого региона», - отметила собеседница НСН.

Если закон об усыплении бездомных собак примут, российские власти распишутся в своей неспособности решать элементарные проблемы. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев.

