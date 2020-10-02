Удаленка наполовину. Два миллиона москвичей отправят по домам

«Ситуацией на грани» назвал мэр Москвы Сергей Собянин обстановку в столице с коронавирусом. По мнению градоначальника, это было заметно по числу передвигающихся людей в метрополитене и по девятибалльным пробкам на дорогах. Согласно указу мэра, компании должны перевести 30% сотрудников на удаленную работу с 5 октября. Но только работающих в офисе. Такая мера борьбы с COVID-19 не коснулась сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий. Теперь же мэрия рекомендует переводить на дистанционную работу половину коллектива.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что, прежде всего, власти Москвы исходили из возможностей столичного бизнеса.

«В Москве металлургических заводов нет, автогиганты тоже перевелись все. Сотрудники в удаленном режиме не будут работать хуже, может даже и лучше. Мера мэрии не останавливает производство и в то же время идет в направлении прерывания эпидемиологического процесса», - сказал специалист.