Удаленка наполовину. Два миллиона москвичей отправят по домам
Ситуация с коронавирусом в Москве усугубляется. Эксперты НСН разошлись во мнении, нужны ли строгие ограничения в столице, чтобы сдержать рост заболеваемости.
«Ситуацией на грани» назвал мэр Москвы Сергей Собянин обстановку в столице с коронавирусом. По мнению градоначальника, это было заметно по числу передвигающихся людей в метрополитене и по девятибалльным пробкам на дорогах. Согласно указу мэра, компании должны перевести 30% сотрудников на удаленную работу с 5 октября. Но только работающих в офисе. Такая мера борьбы с COVID-19 не коснулась сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий. Теперь же мэрия рекомендует переводить на дистанционную работу половину коллектива.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что, прежде всего, власти Москвы исходили из возможностей столичного бизнеса.
«В Москве металлургических заводов нет, автогиганты тоже перевелись все. Сотрудники в удаленном режиме не будут работать хуже, может даже и лучше. Мера мэрии не останавливает производство и в то же время идет в направлении прерывания эпидемиологического процесса», - сказал специалист.
Другие ограничительные меры – домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Для школьников введены двухнедельные каникулы. Также в столице начались рейды, чтобы проверить, как соблюдают масочный режим не только магазины, но и горожане.
Межрегиональный профсоюз «Учитель» предложил перевести на дистанционный режим работы на период с 5 до 28 октября, то есть на время школьных каникул, пожилых учителей.
Противоположной точки зрения придерживается писатель Денис Драгунский. В беседе с НСН выразил надежду, что мэрия примет более мудрое решение.
«Споры о том, вторая это волна или продолжение первой, это чисто академические дела, а для людей, конечно же, началась самая настоящая вторая волна. Решение же заставить людей сидеть дома – решение опасное, потому что без заработка люди будут беднеть и злиться. Надеюсь, будет принято какое-то другое, более мудрое и взвешенное решение», – сказал он.
Всего на удаленку должны уйти до двух миллионов москвичей. Если они не выйдут на улицы и не поедут в общественном транспорте, то это поможет сдержать рост заболеваемости, считают московские власти. Насколько это действительно поможет в борьбе с пандемией - узнаем в ближайшее время.
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