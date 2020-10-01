Хватит ли октября? Онищенко оценил сроки «удаленки» в Москве

«Ограничения в основном коснутся офисных работников, так как в Москве металлургических заводов нет, автогиганты тоже перевелись все. Сотрудники в удаленном режиме не будут работать хуже, может даже и лучше», - сказал специалист.

Он также рассказал, что срок с 5 по 28 октября является оправданным.

«Это инкубационный период коронавируса и два инкубационных периода гриппа. У нас такой опыт есть: мы школьные классы распускаем, это прерывает подачу вируса в том или ином коллективе. Мера мэрии не останавливает производство и в то же время идет в направлении прерывания эпидемиологического процесса», - отметил Онищенко.

Ранее он выступил против жесткого карантина в Москве, так как важен не факт его введения, а соблюдение санитарных правил. В связи с этим Онищенко призвал носить маски, следить за гигиеной рук, держать социальную дистанцию и бережно относиться к старшему поколению.

За прошедшие сутки в Москве заразились еще 2424 жителя столицы, 827 из них попали в больницы.

