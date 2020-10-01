Хватит ли октября? Онищенко оценил сроки «удаленки» в Москве
Отведенный мэрией Москвы срок для удаленной работы равен инкубационному периоду, а потому оправдан, заявил в эфире НСН бывший главный санитарный врач России.
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Такой режим работы будет действовать с 5 по 28 октября. Исключение возможно для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил мнение, что прежде всего власти Москвы исходили из возможностей столичного бизнеса.
«Ограничения в основном коснутся офисных работников, так как в Москве металлургических заводов нет, автогиганты тоже перевелись все. Сотрудники в удаленном режиме не будут работать хуже, может даже и лучше», - сказал специалист.
Он также рассказал, что срок с 5 по 28 октября является оправданным.
«Это инкубационный период коронавируса и два инкубационных периода гриппа. У нас такой опыт есть: мы школьные классы распускаем, это прерывает подачу вируса в том или ином коллективе. Мера мэрии не останавливает производство и в то же время идет в направлении прерывания эпидемиологического процесса», - отметил Онищенко.
Ранее он выступил против жесткого карантина в Москве, так как важен не факт его введения, а соблюдение санитарных правил. В связи с этим Онищенко призвал носить маски, следить за гигиеной рук, держать социальную дистанцию и бережно относиться к старшему поколению.
За прошедшие сутки в Москве заразились еще 2424 жителя столицы, 827 из них попали в больницы.
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