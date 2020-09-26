Писатели и музыканты не поддержали возвращение ограничений в Москве

В столице возвращается ряд ограничительных мер на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, соблюдать домашний режим следует лицам старше 65 лет и беременным девушкам. Также руководителям компаний рекомендовано вновь перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. Одновременно с этим в Роспотребнадзоре опровергли начало второй волны коронавируса в России. По словам специалистов, сейчас идет продолжение первой.

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Писатель Денис Драгунский в беседе с НСН выразил надежду, что мэрия примет более мудрое решение.

«Споры о том, вторая это волна или продолжение первой, это чисто академические дела, а для людей, конечно же, началась самая настоящая вторая волна. Решение же заставить людей сидеть дома – решение опасное, потому что без заработка люди будут беднеть и злиться. Надеюсь, будет принято какое-то другое, более мудрое и взвешенное решение», – сказал он.

Частичный возврат ограничительных мер не поприветствовал и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. В интервью НСН он отметил, что в случае перехода на удаленку москвичам придется окончательно затянуть пояса.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Алексей КортневДенис ДрагунскийСобянинКоронавирус
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