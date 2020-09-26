Писатели и музыканты не поддержали возвращение ограничений в Москве

Писатель Денис Драгунский в беседе с НСН выразил надежду, что мэрия примет более мудрое решение.

«Споры о том, вторая это волна или продолжение первой, это чисто академические дела, а для людей, конечно же, началась самая настоящая вторая волна. Решение же заставить людей сидеть дома – решение опасное, потому что без заработка люди будут беднеть и злиться. Надеюсь, будет принято какое-то другое, более мудрое и взвешенное решение», – сказал он.

Частичный возврат ограничительных мер не поприветствовал и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. В интервью НСН он отметил, что в случае перехода на удаленку москвичам придется окончательно затянуть пояса.

