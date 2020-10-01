Новая московская удаленка: Жёсткие ограничения «не за горами»?

Это же требование касается всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Правило не касается сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации. Кроме того, требование не распространяется на медицинские учреждения, Росатом, Роскосмос, предприятия оборонного комплекса и некоторых других стратегических отраслей. Действие всех этих мер продлится по 28 октября, говорится в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина.

Это уже не первая ограничительная мера, введенная столичными властями наступившей осенью из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как уже писала НСН, анонсируя ужесточение антивирусных ограничений в самом скором времени, в начале этой недели власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в столичных школах, которые также начнутся с 5 октября. Собянин тогда просил родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче, а не посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. «Значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, - это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее», - пояснял Собянин. При этом детские сады пока работают по обычному графику.

В целом по России речи о введении карантинных мер пока не идет, - следует из недавних заявлений главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Чтобы не допустить ухудшения инфекционной ситуации в стране, россиянам достаточно следовать предписаниям врачей по использованию средств индивидуальной защиты и выполнять другие санитарно-эпидемиологические требования.

Переводить школьников на всеобщее дистанционное обучение пока тоже не планируется, - заявили в Министерстве просвещения России. Сейчас на карантин закрываются отдельные классы, где выявляются случаи инфицирования COVID-19. Из всех школ в стране полностью перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса только 95 – такие данные приводил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Российская столица, как и другие крупные мегаполисы мира, не сможет избежать роста заболеваемости COVID-19, пояснил Сергей Собянин новую порцию вводимых ограничений. По его прогнозу, «количество заболевших в ближайшее время приблизится к трем тысячам в сутки». По последним данным, в Москве за сутки зарегистрированы 2 424 случая заражения коронавирусом – это максимум за четыре месяца. Последует ли за переходом трехтысячного рубежа новый этап ограничений, Собянин не уточнил. Но предупредил, что если москвичи наплевательски отнесутся к рекомендациям, то жесткие ограничения «не за горами».

