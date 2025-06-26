Число учеников в школах выросло, поэтому старые каналы связи стали работать хуже, а на новые почти ни у кого нет денег, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.

Счетная палата сообщила на своем официальном сайте о результате проверки расходов федерального бюджета на подключение образовательных организаций к интернету. 44,6% опрошенных школ выразили мнение, что скорость их подключения к сети недостаточная для нормальной работы. Еще 2,2% — что они не могут полноценно использовать интернет на рабочем месте. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Данил Шилков. Эксперт отметил, что эта статистика не является неожиданной.