Плохой интернет в школах объяснили нехваткой денег
Школы не имеют стабильного подключения к интернету, потому что на эти нужды не выделяются деньги, заявили НСН Эльдар Муртазин и Всеволод Луховицкий.
Число учеников в школах выросло, поэтому старые каналы связи стали работать хуже, а на новые почти ни у кого нет денег, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.
Счетная палата сообщила на своем официальном сайте о результате проверки расходов федерального бюджета на подключение образовательных организаций к интернету. 44,6% опрошенных школ выразили мнение, что скорость их подключения к сети недостаточная для нормальной работы. Еще 2,2% — что они не могут полноценно использовать интернет на рабочем месте. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Данил Шилков. Эксперт отметил, что эта статистика не является неожиданной.
«Все зависит очень сильно от места расположения школы. Если мы говорим об удаленных от мегаполисов зданиях, которые находятся даже не в поселках городского типа, то канал связи на весь населенный пункт там небольшой. Школа — это просто один из потребителей, у них нет отдельного подключения, технические ограничения существуют. Если говорить про крупные города, то всем хочется иметь самый лучший интернет. Когда произошла реформа образования и укрупнения школ, то не подумали, что нужно расширять каналы связи кратно числу учеников. Нагрузка выросла в два-три раза, а почти никто не сделал это. Плюс активно растет количество видеозвонков, видео используется активно в обучении, но на данный момент у Министерства образования просто нет денег на развитие. Если нужен канал, то его поставят за день-два, это вопрос цены», — подчеркнул он.
Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий объяснил в беседе с НСН, как доступ в Интернет влияет на работу учителя
«Медленный интернет и недостаточное количество ноутбуков в школах серьезно затрудняют учителям выставление оценок и заполнение электронного журнала. Их заставляют это делать немедленно, а времени в течение учебного дня может не хватать. Это связано с общей недофинансированностью школ. Им много чего нужно, но бюджет на образование формируется по остаточному принципу. Главный вопрос — сам принцип финансирования школ, сейчас учебные заведения содержатся за счет региональных средств, а у нас многие субъекты являются дотационными. Школа должна финансироваться из федерального бюджета, тогда можно будет что-то изменить», — заключил он.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал в эфире НСН, как российским школьникам поможет ограничение объема домашних заданий.
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