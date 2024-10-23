«Работают в два раза больше»: Дефицит учителей в России оценили в 250 тысяч

«Названное число – это самые явные вакансии. В школах есть классы, в которых сейчас просто не ведут занятия или занятия ведутся учителями не того предмета. Есть скрытый недостаток учителей, который заключается в том, что учителя в среднем по стране ведут по полторы ставки. Директора не считают это нехваткой учителей. А учителя работают в полтора-два раза больше. Реальный дефицит учителей в Омской области и других регионах гораздо больше. Речь идет о цифре в 250 тысяч по стране. В Москве не хватает больше всего математиков, физиков, например. Ситуация разная в регионах», - рассказал он.

По его словам, молодые специалисты уходят из школ через два-три года из-за «давления».

«Молодые специалисты идут работать в школы после университета. Но они буквально через два-три года из школы уходят. Дело не только в зарплате, а еще в условиях работы – постоянное давление и много работы, которая не входит в официальные обязанности. Надо дать школе настоящую свободу, отменить статью Трудового кодекса о том, что любого директора можно уволить без объяснения причины. Директора должны в школе выбирать – родители и учителя. Это главный рычаг, который мог бы изменить ситуацию, если не считать денег», - заключил собеседник НСН.

Учитель должен получать МРОТ за работу на одну ставку в любом случае, но практически во всех регионах РФ часто встречаются серьезные нарушения по выплатам, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова «Радиоточке НСН».