«Работают в два раза больше»: Дефицит учителей в России оценили в 250 тысяч
Молодые специалисты уходят из школ через два-три года из-за «давления» и плохих условий, заявил НСН Всеволод Луховицкий.
Дефицит учителей в России оценивается в 250 тысяч человек, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал, что по состоянию на 15 октября в школах Омска были открыты 342 вакансии по 16 учебным дисциплинам. Кротт заверил, что «педагоги обязательно появятся», а часть вакансий будет «замещена ресурсами свободного рынка труда (пенсионеры, переселенцы, безработные граждане, работники иных организаций), внутренними ресурсами образовательных организаций», пишут «Известия». Луховицкий рассказал о ситуации в целом по стране.
«Названное число – это самые явные вакансии. В школах есть классы, в которых сейчас просто не ведут занятия или занятия ведутся учителями не того предмета. Есть скрытый недостаток учителей, который заключается в том, что учителя в среднем по стране ведут по полторы ставки. Директора не считают это нехваткой учителей. А учителя работают в полтора-два раза больше. Реальный дефицит учителей в Омской области и других регионах гораздо больше. Речь идет о цифре в 250 тысяч по стране. В Москве не хватает больше всего математиков, физиков, например. Ситуация разная в регионах», - рассказал он.
По его словам, молодые специалисты уходят из школ через два-три года из-за «давления».
«Молодые специалисты идут работать в школы после университета. Но они буквально через два-три года из школы уходят. Дело не только в зарплате, а еще в условиях работы – постоянное давление и много работы, которая не входит в официальные обязанности. Надо дать школе настоящую свободу, отменить статью Трудового кодекса о том, что любого директора можно уволить без объяснения причины. Директора должны в школе выбирать – родители и учителя. Это главный рычаг, который мог бы изменить ситуацию, если не считать денег», - заключил собеседник НСН.
Учитель должен получать МРОТ за работу на одну ставку в любом случае, но практически во всех регионах РФ часто встречаются серьезные нарушения по выплатам, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова «Радиоточке НСН».
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