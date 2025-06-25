Набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница заявила, что не ставила себе такую цель

По её словам, сдать экзамены как можно лучше она старалась ради возможности поступить в лучшие вузы страны. Однако превращать подготовку в «марафон зубрежки» не стала, готовилась плавно и размеренно, оставляя время для встреч с друзьями и хобби.

Яшмолкина отметила, что теперь желает просто отдохнуть и расслабиться, а поступить хотела бы на прикладную математику и информатику в «Высшую школу экономики».

«Также мне интересен факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, и «Бауманка». Мне очень интересны направления математики и информатики, и хотелось бы в будущем развиваться именно в этой области», — заключила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в том, что каждый вуз будет рад такой студентке, как Яшмолкина, сообщает RT.