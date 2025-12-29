Призыв на срочную службу в 2026 году составит 261 тысячу человек

Ранее в России призыв на срочную военную службу проводился два раза в год — весной и осенью.

Переход к круглогодичному формату был закреплен в законодательстве и предполагает более равномерное распределение призывных мероприятий в течение года. На срочную службу с 2024 года подлежат граждане от 18 до 30 лет, передает «Радиоточка НСН».

