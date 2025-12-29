Призыв на срочную службу в 2026 году составит 261 тысячу человек
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году круглогодичного призыва на срочную военную службу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, с 1 января по 31 декабря 2026 года планируется призвать 261 тысячу граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву. Призыв будет осуществляться в течение всего года, а не в рамках традиционных весенней и осенней кампаний.
Ранее в России призыв на срочную военную службу проводился два раза в год — весной и осенью.
Переход к круглогодичному формату был закреплен в законодательстве и предполагает более равномерное распределение призывных мероприятий в течение года. На срочную службу с 2024 года подлежат граждане от 18 до 30 лет, передает «Радиоточка НСН».
