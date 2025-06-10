«Дети перегружены»: Учителя поддержали ограничения по «домашке» для школьников
Российские школьники перегружены, поэтому сокращение заданий им поможет, заявил НСН Евгений Ямбург.
Российские школьники перегружены, а некоторые учителя используют домашние задания, чтобы не объяснять темы самостоятельно, поэтому ограничение «домашки» — хорошая инициатива. Об этом в эфире НСН рассказал заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
В российских школах с сентября 2025 года начнут действовать единые нормативы по объему домашнего задания. Об этом на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает пресс-служба правительства. По данным РИА Новости, первоклассники не должны проводить за «домашкой» больше часа в день, ученики второго и третьего класса — не больше полутора часов, а четвероклассникам установили лимит в два часа. По словам Кравцова, главное сейчас — это снизить нагрузку на школьников и сделать учебный процесс более сбалансированным. Эксперт поддержал эту реформу.
«Я поддерживаю инициативу министра, у школьников сейчас бешеная перегрузка, потому что объем заданий достаточно большой. Ограничительные меры в этой сфере нельзя игнорировать, не может быть нагрузка в 5-м классе больше 34 часов в неделю, но каждое министерство пытается внести в систему образования что-то свое. У нас стало плохо с налогами и сборами, разделом мусора, браки распадаются, давайте тогда введем соответствующие школьные курсы. Я ехидно спрашиваю, а за счет чего? Нельзя все вбивать в голову ребенка. Экстенсивное развитие должно быть остановлено, хорошо, что хотя бы убрали обществознание, которое хотели навязать с 5-го класса. Очень правильно, что появилась дифференциация при сдаче ЕГЭ. Если вы идете на мехмат или поступаете в “Физтех”, то сдавайте профильную математику, если на филфак или исторический факультет — базовую, которая, по сути, довольно проста», — подчеркнул он.
Ямбург добавил, что многое в школах зависит не от количества заданий, но и от качества обучения.
«Многое еще зависит от качества учителя, если он работает как диджей с картинками из интернета и ничего толком не объясняет, то все усвоение материала переносится на дом, и это безобразие. Необходимо учитывать способности и склонности детей, а также их состояние здоровья. Нужно следить за тем, чтобы не было перегрузов, иначе возникнут неврозы, психические заболевания, появится высокая температура, может выйти из строя пищеварительная система — это все соматические проблемы», — заключил собеседник НСН.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил НСН, что нормы по времени выполнения домашнего задания приведут к конфликтам между учителями, учениками и родителями.
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