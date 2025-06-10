Российские школьники перегружены, а некоторые учителя используют домашние задания, чтобы не объяснять темы самостоятельно, поэтому ограничение «домашки» — хорошая инициатива. Об этом в эфире НСН рассказал заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

В российских школах с сентября 2025 года начнут действовать единые нормативы по объему домашнего задания. Об этом на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает пресс-служба правительства. По данным РИА Новости, первоклассники не должны проводить за «домашкой» больше часа в день, ученики второго и третьего класса — не больше полутора часов, а четвероклассникам установили лимит в два часа. По словам Кравцова, главное сейчас — это снизить нагрузку на школьников и сделать учебный процесс более сбалансированным. Эксперт поддержал эту реформу.