«Благодарим за интерес»! Коллекторы обвинили Миронова в желании отправить их на фронт

Депутат нарушает статью Конституции РФ о запрете неравенства по профессиональному признаку, отметил в эфире НСН Эльман Мехтиев.

У сотрудников коллекторских агентств нет отсрочки от частичной мобилизации, при получении повестки они будут обязаны явиться в военкомат - депутатам не стоит гнать их на фронт, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в разговоре с НСН.

В Госдуме предложили предоставить бронь от мобилизации деятелям культуры

Накануне лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов назвал ошибкой предоставление брони от мобилизации сотрудникам кредитных учреждений. По его словам, в Сбере и других банках среди сотрудников мало мужчин призывного возраста, так что на функционировании системы их уход не сказался бы. Кроме того, Миронов предложил в первую очередь призывать коллекторов. Эльман Мехтиев отметил, что депутату следует внимательнее изучить указы президента о «брони» от мобилизации.

«Благодарю господина Миронова за постоянный интерес к 10 тысячам человек. В коллекторской отрасли работает от 10 до 15 тысяч человек. Если он считает, что это решит проблемы 140-миллионной страны, то, наверное, ему нужно дать новые полномочия. В действительности, коллекторы не имеют никакой брони, они не являются частью финансового рынка. В случае получения повестки, они точно так же, как любые другие граждане России, должны прийти в военкомат. Депутаты, заявляющие о том, что нужно отправить в первую очередь кого-то на фронт… Коллеги, вообще-то есть статья Конституции, запрещающая неравенство по профессиональному признаку», - сказал Мехтиев.

Также он отметил, что ФССП вряд ли справится со всеми долгами без коллекторских агентств. Он напомнил, что для того, чтобы с долгом гражданина начали взаимодействовать приставы, необходимо, чтобы было решение суда.

Бронь от мобилизации получат сотрудники, занятые на бесперебойном производстве
«Многие думают, что не нужны коллекторы и достаточно приставов. Приставы называются судебными приставами, то есть для этого должно быть решение суда. Если нет решения суда, то приставу там нечего делать в соответствии с законом. А взыскание задолженности может быть как на досудебной стадии, так и на судебной стадии. Поэтому, будут справляться приставы или нет, зависит от того, будут решения судов или нет», - резюмировал Мехтиев.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что под частичную мобилизацию в России не попадут работники банков и финансовых организаций, занятые в критически важных отраслях и отвечающие за платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:РоссияМобилизацияДепутатКоллекторы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры