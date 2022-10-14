«Благодарим за интерес»! Коллекторы обвинили Миронова в желании отправить их на фронт

Накануне лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов назвал ошибкой предоставление брони от мобилизации сотрудникам кредитных учреждений. По его словам, в Сбере и других банках среди сотрудников мало мужчин призывного возраста, так что на функционировании системы их уход не сказался бы. Кроме того, Миронов предложил в первую очередь призывать коллекторов. Эльман Мехтиев отметил, что депутату следует внимательнее изучить указы президента о «брони» от мобилизации.

«Благодарю господина Миронова за постоянный интерес к 10 тысячам человек. В коллекторской отрасли работает от 10 до 15 тысяч человек. Если он считает, что это решит проблемы 140-миллионной страны, то, наверное, ему нужно дать новые полномочия. В действительности, коллекторы не имеют никакой брони, они не являются частью финансового рынка. В случае получения повестки, они точно так же, как любые другие граждане России, должны прийти в военкомат. Депутаты, заявляющие о том, что нужно отправить в первую очередь кого-то на фронт… Коллеги, вообще-то есть статья Конституции, запрещающая неравенство по профессиональному признаку», - сказал Мехтиев.

Также он отметил, что ФССП вряд ли справится со всеми долгами без коллекторских агентств. Он напомнил, что для того, чтобы с долгом гражданина начали взаимодействовать приставы, необходимо, чтобы было решение суда.