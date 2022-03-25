Людям легче не станет: Коллекторы разнесли идею Милонова ограничить их работу
Приостановка деятельности коллекторов не поможет гражданам, но может приблизить коллапс банковской системы, отметили опрошенные НСН эксперты Эльман Мехтиев и Дмитрий Жданухин.
Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что остановка коллекторских агентств не поможет гражданам, так как долги имеют право «выбивать» и сами кредитные организации.
Депутат ГД Виталий Милонов ранее предложил приостановить деятельность коллекторских агентств из-за сложной экономической ситуации в стране.
«Мне кажется, что ограничивать работу коллекторов отдельно не имеет никакого смысла. Часто взыскания проводят сами кредиторы – банки, микрофинансовые организации, а не независимые коллекторские агентства. В инициативе депутата Милонова радует то, что она выражена без ругательств, как у него бывает иногда, а как-то конструктивно. И одновременно надо понимать, что со стороны государства уже есть множество шагов для защиты наиболее уязвимых заемщиков, им предоставлены кредитные каникулы – в этот период коллекторы не могут с ними связываться, потому что задолженность не считается просроченной. Кроме того, сейчас обсуждается возможность введение моратория на банкротство, отдельно ограничили исполнительное производство в пользу коллекторских организаций, у которых владельцы из «недружественных», как сейчас называется, государств, эта новость появилась буквально на этой неделе. Все это делается, а отдельное ограничение и приостановка деятельности именно коллекторских агентств – это очередной популизм со стороны депутата. Если ограничат их деятельность, это может по банкам ударить достаточно серьезно из-за того, что нарушится обычный конвейер работы с долгами. У банков сейчас сложная ситуация из-за повышения ставки Центрального банка до 20%, и в совокупности с осложнением долговой работы это все может привести к эффекту домино и проблемам в банковской системе», - предупредил директор центра развития коллекторства.
А зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев сравнил вероятность запрета работы коллекторов с падением луны и предложил депутатам заняться другими экономическими законопроектами вместо отмены уже работающих финансовых институтов.
«Я не смотрел протоколы голосования Госдумы по поводу кредитных каникул, но я надеюсь, что господин Милонов за них голосовал. Тем более странно, если человек голосовал за каникулы, он считает, что государство не предприняло всех необходимых мер для защиты людей в сложной экономической ситуации. Я не хотел бы комментировать такого рода вещи, потому что может и луна упасть на землю. Это из той же самой категории. Если деятельность финансовых институтов, то что будет с финансами? Если запретить получать деньги по долгам, то что будет с финансовыми институтами? Вопрос-то в другом: если сложная экономическая ситуация, то как можно помочь гражданам? В государстве приняли закон о кредитных каникулах. Если депутаты считают, что нужны еще какие-то послабления – пусть вносят законопроект и голосуют за него», - предложил Мехтиев.
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