Алкоголь не менее опасен: Нарколог поддержал поголовную проверку россиян на наркотики

Степень изменения сознания человека от алкогольного опьянения часто выше, чем от наркотического, рассказал нарколог Александр Ковтун в разговоре с НСН. Он отметил, что при алкогольном опьянении человек может засыпать за рулем и превышать скорость, недооценивая опасность.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянам нужна тотальная проверка на наркотики. Так парламентарий прокомментировал расследование о мефедроновой эпидемии в стране. По словам депутата, нужно дифференцировать наказания за управление машиной в состоянии наркотического или алкогольного пьянения, так как генез совершенно разный. По словам Ковтуна, говорить, что наркотики опаснее, чем алкоголь, нельзя.