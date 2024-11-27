Алкоголь не менее опасен: Нарколог поддержал поголовную проверку россиян на наркотики
Наркотическое опьянение совершенно разнообразное по клиническим проявлениям и зависит от того, какая группа наркотиков была употреблена, отметил в эфире НСН Александр Ковтун.
Степень изменения сознания человека от алкогольного опьянения часто выше, чем от наркотического, рассказал нарколог Александр Ковтун в разговоре с НСН. Он отметил, что при алкогольном опьянении человек может засыпать за рулем и превышать скорость, недооценивая опасность.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянам нужна тотальная проверка на наркотики. Так парламентарий прокомментировал расследование о мефедроновой эпидемии в стране. По словам депутата, нужно дифференцировать наказания за управление машиной в состоянии наркотического или алкогольного пьянения, так как генез совершенно разный. По словам Ковтуна, говорить, что наркотики опаснее, чем алкоголь, нельзя.
«Очень часто в алкогольном опьянении степень изменения сознания, возможность понимать значение своих действий и руководить ими хуже, чем в наркотическом опьянении. Хуже бывает и время реакции на опасность, что, в общем-то, самое главное при управлении транспортным средством. Человек в алкогольном опьянении может засыпать за рулем, превышать скорость, недооценивая опасность или переоценивая собственные возможности. А наркотическое опьянение совершенно разнообразное по клиническим проявлениям и зависит от того, какая группа наркотиков была употреблена. Поэтому обобщать все наркотики и говорить о том, что они опаснее и приводят к более тяжелым последствиям, нельзя», - сказал Ковтун.
Он также отметил, что идея проверять население на употребление наркотиков является неплохой мерой профилактического характера.
«Какое-то время назад такие проверки действительно в правоохранительных органах были почти поголовные и по несколько раз в год. Но в последние годы их количество уменьшилось. В частности, это я сужу исключительно по своей практике, потому что мы выполняли заказы по таким проверкам. Я сам лично выезжал, коллективы проверяли. Не было ни одного раза, чтобы мы выехали и кого-то не обнаружили употреблявшим наркотические средства, либо желающим подменить мочу. И это несмотря на то, что в большинстве случаев дата проверок коллективу была сообщена. То есть, видимо, работники все-таки недооценивали возможности диагностические, либо переоценивали свои, что удастся им как-то отвертеться, выдав за себя другого человека, подменив мочу. Я думаю, что профилактическая мера это неплохая», - добавил собеседник НСН.
Ранее член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с НСН напомнил, что человек, который состоит на учете у нарколога или психиатра, не сможет получить водительские права, прокуратура ведет проверки ежедневно. Он уверен, что дополнительные проверки в этой сфере не нужны, передает «Радиоточка НСН».
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