«Сразу отбирают!»: Тест на наркотики при получении прав сочли бессмысленным
Десятки тысяч россиян каждый год лишаются прав по инициативе прокуратуры из-за постановки на учет у психиатра или нарколога.
Человек, который состоит на учете у нарколога или психиатра, не сможет получить водительские права, прокуратура ведет проверки ежедневно, заявил член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с НСН. Он уверен, что дополнительные проверки в этой сфере не нужны.
В Национальном союзе автомобилистов призвали бороться с практикой покупки медицинских справок, необходимых для получения водительских прав. Этим пользуются наркозависимые и алкоголики, уверены в организации. Общественники предложили сделать обязательной сдачу и прикрепление анализов на наркотики, а также создать базу граждан, наблюдающихся у врачей, психиатров и наркологов, чтобы отслеживать процесс излечения, сообщает Mash. Шкуматов не увидел необходимости в новом механизме.
«Не понимаю, зачем нам новый механизм. Процесс получения медицинской справки сейчас включает три этапа. Первая ступень – вам необходимо пройти медицинскую комиссию из врачей, включая окулиста, терапевта, хирурга и так далее. Важно, что пройти это необходимо в лицензированном и аккредитованном медучреждении. Вторая часть – автомобилист приезжает в наркологический диспансер по месту жительства. Если человек стоит на учете как наркоман, никто ему в эту справку ничего не проставит. Потом то же самое в психиатрическом диспансере, никто печать не поставит, если человек на учете», - рассказал он.
По его словам, сегодня прокуратура очень активно выявляет тех, кто получил водительское удостоверение без медицинских оснований. Все граждане, которые встают на учет у психиатра или нарколога, сразу же попадают под проверку.
«Раньше люди, которые жили не по месту регистрации, могли пройти прием у психиатра или нарколога в частных учреждениях. Но сейчас эти лазейки уже закрыты. Прокуратура очень активно выявляет тех, кто получил водительское удостоверение без медицинских на то оснований. Десятки тысяч людей каждый год лишаются прав, так как вдруг оказывается, что они стоят на учете у психиатра или нарколога. При этом отсутствие противопоказаний у психиатра или нарколога не гарантирует, что в течение десяти лет человек не начнет употреблять что-то запрещенное. Поэтому эта работа прокуратуры постоянная и ежедневная. Справку с собой вы возить не обязаны, от нее мало толку. У нас уже есть рабочий механизм – прокурорское реагирование. Если человек попал на учет в диспансер, прокуратура сразу проверяет, есть ли у него права, удостоверение через суд сразу же отбирают. У нас огромное количество таких дел», - подытожил собеседник НСН.
Ранее единовременную выплату за информацию о нетрезвых водителях ввели в Республике Алтай. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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