«Безумно дорого!»: Всеобщую проверку автомобилистов на наркотики назвали неосуществимой

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянам нужна тотальная проверка на наркотики. Так парламентарий прокомментировал расследование о мефедроновой эпидемии в стране. По словам депутата, нужно дифференцировать наказания за управление автомобилем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Шапарин отметил, что поголовная проверка россиян на наркотики неосуществима.

«У нас самая популярная статья уголовного кодекса - распространение наркотиков. Логично, что распространители наркотики продают их россиянам. И вот поэтому Национальный автомобильный союз и просит Минздрав изменить процедуру выдачи медицинских справок для получения водительского удостоверения. Всеобщая проверка – это неосуществимо, к сожалению, это безумно дорого, у нас нет такого количества тестов. Водителей нужно проверять и при выдаче справок, и на дорогах, и при любом посещении больницы. Мы должны побеждать наркоманию, выявляя тех, кто употребляет или употреблял в прошлом», - сказал собеседник НСН.

Ранее нарколог Александр Ковтун в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что степень изменения сознания человека от алкогольного опьянения часто выше, чем от наркотического.

