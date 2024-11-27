«Безумно дорого!»: Всеобщую проверку автомобилистов на наркотики назвали неосуществимой
Водителей нужно проверять на наркотики и при выдаче справок, и на дорогах, и при любом посещении больницы, но всех все равно проверить не удастся, сказал НСН Антон Шапарин.
Статья уголовного кодекса за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений или их частей, содержащих данные вещества (228 ст. УК РФ - прим. НСН) является самой «популярной» в России, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянам нужна тотальная проверка на наркотики. Так парламентарий прокомментировал расследование о мефедроновой эпидемии в стране. По словам депутата, нужно дифференцировать наказания за управление автомобилем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Шапарин отметил, что поголовная проверка россиян на наркотики неосуществима.
«У нас самая популярная статья уголовного кодекса - распространение наркотиков. Логично, что распространители наркотики продают их россиянам. И вот поэтому Национальный автомобильный союз и просит Минздрав изменить процедуру выдачи медицинских справок для получения водительского удостоверения. Всеобщая проверка – это неосуществимо, к сожалению, это безумно дорого, у нас нет такого количества тестов. Водителей нужно проверять и при выдаче справок, и на дорогах, и при любом посещении больницы. Мы должны побеждать наркоманию, выявляя тех, кто употребляет или употреблял в прошлом», - сказал собеседник НСН.
Ранее нарколог Александр Ковтун в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что степень изменения сознания человека от алкогольного опьянения часто выше, чем от наркотического.
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