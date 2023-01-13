«Платят до 50 тысяч»: Работодатели вынуждены нанимать подростков в обход закона

В России наметился тренд на увеличение числа работающих подростков, но зачастую работодателям приходится нанимать их в обход закона, заявил HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян в беседе с НСН.

Госдума планирует в феврале принять законопроект, который позволит упростить заключение трудовых договоров с подростками, достигшими возраста 14 лет: для трудоустройства им потребуется лишь разрешение одного из родителей. Мурадян рассказал, какие еще ограничения мешают сегодня подросткам устраиваться на работу официально.



«Есть тренд на увеличение числа работающих подростков, молодые ребята становятся все умнее, технологии развиваются. Сейчас законодательно устроить человека достаточно тяжело, на ребенка есть ограничения, сколько часов они могут работать, ребенок не может нести никакой материальной ответственности за потенциальный ущерб, который он принесет. Отпуск ему нужно давать, когда он хочет, нельзя использовать дисциплинарные наказания за опоздания и так далее. Все чаще работодатели хотят заключать с молодыми ребятами договор ГПХ, гражданско-правового характера, но все равно есть ряд ограничений», - объяснил Мурадян.

При этом и работодатели, и подростки заинтересованы друг в друге, первые могут «экономить» на несложных задачах, вторые – получают неплохие деньги, подчеркнул собеседник НСН.