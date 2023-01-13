«Платят до 50 тысяч»: Работодатели вынуждены нанимать подростков в обход закона
HR-эксперт Гарри Мурадян в эфире НСН заявил, что сегодня с работниками до 18 лет зачастую не заключается трудовой договор.
В России наметился тренд на увеличение числа работающих подростков, но зачастую работодателям приходится нанимать их в обход закона, заявил HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян в беседе с НСН.
Госдума планирует в феврале принять законопроект, который позволит упростить заключение трудовых договоров с подростками, достигшими возраста 14 лет: для трудоустройства им потребуется лишь разрешение одного из родителей. Мурадян рассказал, какие еще ограничения мешают сегодня подросткам устраиваться на работу официально.
«Есть тренд на увеличение числа работающих подростков, молодые ребята становятся все умнее, технологии развиваются. Сейчас законодательно устроить человека достаточно тяжело, на ребенка есть ограничения, сколько часов они могут работать, ребенок не может нести никакой материальной ответственности за потенциальный ущерб, который он принесет. Отпуск ему нужно давать, когда он хочет, нельзя использовать дисциплинарные наказания за опоздания и так далее. Все чаще работодатели хотят заключать с молодыми ребятами договор ГПХ, гражданско-правового характера, но все равно есть ряд ограничений», - объяснил Мурадян.
При этом и работодатели, и подростки заинтересованы друг в друге, первые могут «экономить» на несложных задачах, вторые – получают неплохие деньги, подчеркнул собеседник НСН.
«Молодежь обычно берут на что-то творческое или механическое – статью написать, базу заполнить, список привести в порядок, видео смонтировать, для молодежи это неплохой способ заработать первые деньги. Суммы варьируются от 16 до 50 тысяч рублей. Никаким трудовым договором это обычно не закрепляется, просто деньги на карту капают. Если взять одну и ту же серьезную работу, молодым сотрудникам платят в 2-2,5 раза меньше. Но обычно ребят берут на такую работу, за которую не возьмутся другие сотрудники, то есть, этот труд не стоит дороже», - сказал HR-эксперт.
Накануне депутаты Госдумы предложили добавить в федеральный закон «Об образовании» понятие трудового воспитания, чтобы школьники помимо учебы могли с согласия родителей заниматься полезным трудом. Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН эту идею не поддержал.
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