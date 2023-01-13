В Госдуме предложили упростить трудоустройство детей с 14 лет
Госдума планирует в феврале принять законопроект, который предлагает упростить заключение трудовых договоров с подростками, достигшими возраста 14 лет: для трудоустройства им потребуется лишь разрешение одного из родителей. Об этом пишут Известия со ссылкой на документ.
Проект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет» уже поддержал Комитет по молодежной политике, пишет Ura.ru. По данным Минтруда, ежегодно трудоустраиваются 520 тысяч россиян в возрасте до 18 лет, однако спрос в этой категории гораздо выше. Так, согласно данным исследований, 91% старшеклассников хотели бы подрабатывать во время летних каникул; это свидетельствует о заинтересованности подростков 14-17 лет «в трудовой деятельности и возможности первичного заработка». При этом большинство работодателей видят сложности при трудоустройстве подростков из-за юридических рисков, 32% компаний по этой причине не нанимают несовершеннолетних.
Законопроект нацелен на расширение возможностей для молодежи 14-18 лет, а предлагаемые документом изменения устранят бюрократические сложности и «излишнюю административную нагрузку для работодателей». Как отмечают авторы инициативы, на фоне экономического санкционного давления недружественных стран работа для российских подростков станет не только финансовой поддержкой семьи, но и поможет в воспитании чувства ответственности.
Отмечается, что законопроект также предлагает отменить согласование расторжения трудового договора с госинспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних и освободить работодателя от обязанности проводить за свой счет медосмотр несовершеннолетнего. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 марта.
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