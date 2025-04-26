Россиянам предложили полететь в Сочи вместо Туниса

Прямые рейсы в аэропорт Энфида-Хаммамет должны были начаться из Москвы и Санкт-Петербурга 26 апреля.

Теперь желающим отдохнуть в Тунисе клиентам предлагают получить полный возврат средств либо перебронировать поездку на одно из альтернативных направлений, где есть свободные места на ближайшие даты. Речь идет о Турции, Египте или Сочи. Путешественникам для этого нужно обратиться к своему агенту и доплатить за путевку.

Ранее президент Абхазского союза туризма Анна Калягина рассказала НСН, что почти все абхазские отели забронированы на майские праздники, в основном в республику приедут туристы из Ростовской области и Краснодарского края.

