В театре Ленсовета отменили спектакль с Боярским из-за состояния его здоровья

Петербургский Театр имени Ленсовета отменил спектакль с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского из-за состояния здоровья артиста. Об этом говорится в сообщении театра в соцсетях

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Речь идет о спектакле «В этом милом старом доме».

Вместо спектакля с Боярским зрителям предлагают посетить спектакль «Без вины виноватые». Отмечается, что ранее приобретенные билеты остаются действительными. Также их можно вернуть по месту их приобретения до 2 мая включительно.

Напомним, 20 апреля супруга народного артиста РСФСР Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан сообщила, что врачи посоветовали актеру после полученных травм месяц не выходить на сцену и соблюдать покой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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