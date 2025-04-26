В театре Ленсовета отменили спектакль с Боярским из-за состояния его здоровья

Речь идет о спектакле «В этом милом старом доме».

Вместо спектакля с Боярским зрителям предлагают посетить спектакль «Без вины виноватые». Отмечается, что ранее приобретенные билеты остаются действительными. Также их можно вернуть по месту их приобретения до 2 мая включительно.

Напомним, 20 апреля супруга народного артиста РСФСР Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан сообщила, что врачи посоветовали актеру после полученных травм месяц не выходить на сцену и соблюдать покой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

