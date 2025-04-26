Четыре землетрясения произошли в Крымско-Черноморском регионе

По ее словам, три землетрясения произошли на суше в районе водопада Учан-Су и еще одно в акватории Черного моря.

Самое сильное землетрясение на суше характеризуется энергетическим классом 8,4 и магнитудой 2,3.

Ранее на западе Стамбула вечером в пятницу были зафиксированы подземные толчки, ставшие вторым случаем сейсмической активности за неделю, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

