Четыре землетрясения произошли в Крымско-Черноморском регионе
26 апреля 202519:50
В Крымско-Черноморском регионе зафиксировали четыре землетрясения, сообщила РИА Новости замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь.
По ее словам, три землетрясения произошли на суше в районе водопада Учан-Су и еще одно в акватории Черного моря.
Самое сильное землетрясение на суше характеризуется энергетическим классом 8,4 и магнитудой 2,3.
Ранее на западе Стамбула вечером в пятницу были зафиксированы подземные толчки, ставшие вторым случаем сейсмической активности за неделю, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru