СМИ: Число пострадавших при взрыве в иранском порту возросло до 700
26 апреля 202520:46
Количество пострадавших в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи возросло до 700, передает агентство Tasnim.
По данным СМИ, число пострадавших может увеличиться.
По последней информации, погибли пять человек.
Ранее в посольстве РФ сообщили, что россиян среди пострадавших в результате взрыва в иранском порту нет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru