СМИ: Число пострадавших при взрыве в иранском порту возросло до 700

Количество пострадавших в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи возросло до 700, передает агентство Tasnim.

Сильный взрыв прогремел в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана

По данным СМИ, число пострадавших может увеличиться.

По последней информации, погибли пять человек.

Ранее в посольстве РФ сообщили, что россиян среди пострадавших в результате взрыва в иранском порту нет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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