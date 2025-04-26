ФСБ показала видео с задержанным по подозрению в убийстве Москалика

По данным ведомства, Кузин заминировал машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.



На представленном ФСБ видео Кузин говорит, что был завербован украинскими службами в Киевской области в апреле 2023 года. По указу куратора Вадима Кузин переехал в Москву, заселился в квартире рядом с генералом. СВУ дистанционно привел в действие куратор из Киева.

Накануне Следственный комитет РФ сообщил, что при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России Ярослав Москалик, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Взрыв прогремел около 10:40, когда военнослужащий приходил мимо припаркованного у дома авто. Бомба была начинена поражающими элементами.

