ФСБ показала видео с задержанным по подозрению в убийстве Москалика
Игната Кузина завербовали спецслужбы Украины в апреле 2023 года. Кадры его задержания и допроса показала ФСБ.
По данным ведомства, Кузин заминировал машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
На представленном ФСБ видео Кузин говорит, что был завербован украинскими службами в Киевской области в апреле 2023 года. По указу куратора Вадима Кузин переехал в Москву, заселился в квартире рядом с генералом. СВУ дистанционно привел в действие куратор из Киева.
Накануне Следственный комитет РФ сообщил, что при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России Ярослав Москалик, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Взрыв прогремел около 10:40, когда военнослужащий приходил мимо припаркованного у дома авто. Бомба была начинена поражающими элементами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru