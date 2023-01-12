В России предложили ввести обязательное «трудовое воспитание» для школьников

Сейчас дети обязаны добросовестно осваивать образовательную программу и индивидуальный учебный план, а педагоги должны предлагать задания исключительно в этих рамках. Если Госдума примет новую инициативу, в школах страны введут выполнение рабочей программы воспитания.

По данным издания, предложения парламентариев обсуждаются в комитете по просвещению. В аппарате комитета отметили, что под трудовым блоком «в общем смысле» подразумеваются дежурства по классу и школе, а также работа на пришкольных территориях.

По действующему законодательству запрещается привлекать школьников без их согласия к труду, не предусмотренному программой, отмечает телеканал «360». Для подобной деятельности требуется и письменное согласие родителей, при этом необходимо пояснить, чем будут заниматься дети. Отмечается, что некоторым депутатам не нравится запрет на труд школьников: по мнению парламентариев, следует указать, что привлечение к труду разрешено с согласия совершеннолетних или согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

