В России предложили ввести обязательное «трудовое воспитание» для школьников

Депутаты Госдумы предложили добавить в федеральный закон «Об образовании» понятие трудового воспитания и обязать школьников помимо учебы заниматься общественно-полезным трудом. Об этом пишут Известия.

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Сейчас дети обязаны добросовестно осваивать образовательную программу и индивидуальный учебный план, а педагоги должны предлагать задания исключительно в этих рамках. Если Госдума примет новую инициативу, в школах страны введут выполнение рабочей программы воспитания.

По данным издания, предложения парламентариев обсуждаются в комитете по просвещению. В аппарате комитета отметили, что под трудовым блоком «в общем смысле» подразумеваются дежурства по классу и школе, а также работа на пришкольных территориях.

По действующему законодательству запрещается привлекать школьников без их согласия к труду, не предусмотренному программой, отмечает телеканал «360». Для подобной деятельности требуется и письменное согласие родителей, при этом необходимо пояснить, чем будут заниматься дети. Отмечается, что некоторым депутатам не нравится запрет на труд школьников: по мнению парламентариев, следует указать, что привлечение к труду разрешено с согласия совершеннолетних или согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ШкольникиРоссияГосдума
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