«С холодным сердцем»: В HeadHunter дали советы выпускникам по выбору профессий
На портале по поиску работы можно посмотреть требования работодателей к любой специальности, сказала НСН Ирина Святицкая.
При выборе будущей профессии нужно отталкиваться от знаний, но никогда не надо бояться перевестись на другой факультет или выбрать другой вуз, заявила руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН.
В этом году появится Стратегия развития молодежной политики до 2030 года, анонсировал президент Владимир Путин на заседании Госсовета в конце декабря. В частности, ряд пунктов программы коснутся занятости молодых россиян. Это могут быть налоговые льготы и субсидии для работодателей, трудоустраивающих работников в возрасте до 29 лет. Святицкая отмечает, что даже при неправильном выборе профессии есть выход.
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«Многим выпускникам выбор будущей профессии кажется фатальным, мол, если сделаю ошибку и выберу не то учебное заведение, факультет, то произойдет глобальная ошибка. Это не так. Мир предполагает сейчас учебу на протяжении всей жизни. Не надо бояться перевода в течение учебы на другой факультет или учебное заведение. Всегда можно получить второе образование, дополнительное, пройти курсы повышения квалификации. С этой мыслью станет гораздо проще и легче, потому к выбору профессии надо подходить с холодным сердцем», - сказала Святицкая.
Собеседница НСН дала несколько советов выпускникам, которые еще размышляют над выбором будущей профессии.
«Отталкиваться надо от знаний, компетенций и профессий, которые привлекают. На портале по поиску работы всегда можно посмотреть, какие требования предъявляет работодатель по желаемой специальности, обязательно поспрашивайте знакомых, которые работают в этой сфере. Если есть возможность, то можно сходить попрактиковаться. Хочешь быть юристом? Иди помощником секретаря в юридическую контору. Также необходимо ознакомиться с рейтингом вузов, чьи выпускники чаще востребованы на рынке труда, получают повышенные зарплаты», - советует Святицкая.
В лидерах у молодежи, по словам Святицкой, IT-специальности, инженерное направление и врачебное дело.
«Много лет лидируют IT-специалисты. Но есть ковидная и постковидная история, которая связана с медициной, научными исследованиями и специалисты в этих сферах востребованы. Всегда нужны специалисты инженерного и технического профиля. Определенный тренд есть на средне-специальное образование, потому что нехватка этих специалистов остро ощущается рынком», - резюмировала Святицкая.
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров заявил в эфире НСН, что январь станет подходящим месяцем для смены работы из-за большого отложенного спроса со стороны работодателей и соискателей.
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