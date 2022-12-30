«С холодным сердцем»: В HeadHunter дали советы выпускникам по выбору профессий

При выборе будущей профессии нужно отталкиваться от знаний, но никогда не надо бояться перевестись на другой факультет или выбрать другой вуз, заявила руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН.

В этом году появится Стратегия развития молодежной политики до 2030 года, анонсировал президент Владимир Путин на заседании Госсовета в конце декабря. В частности, ряд пунктов программы коснутся занятости молодых россиян. Это могут быть налоговые льготы и субсидии для работодателей, трудоустраивающих работников в возрасте до 29 лет. Святицкая отмечает, что даже при неправильном выборе профессии есть выход.