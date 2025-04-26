В Удмуртии представили короткометражку о детстве одной из «Бурановских бабушек»
В Удмуртии состоялась премьера короткометражного фильма «Дунькина радость», который повествует о военном детстве солистки легендарного ансамбля «Бурановские бабушки» Галины Коневой.
Фильм создали местные кинематографисты и позже представят его в соцсетях.
Зрителям расскажут, как девочка по имени Галя работала наравне со взрослыми, помогая фронту, как делила с семьей скудный паек и как редкие конфеты «Дунькина радость» становились настоящим праздником, пишет izhlife.ru. Кинолента основана на реальных воспоминаниях Галины Коневой.
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