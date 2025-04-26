В Удмуртии представили короткометражку о детстве одной из «Бурановских бабушек»

Фильм создали местные кинематографисты и позже представят его в соцсетях.

Зрителям расскажут, как девочка по имени Галя работала наравне со взрослыми, помогая фронту, как делила с семьей скудный паек и как редкие конфеты «Дунькина радость» становились настоящим праздником, пишет izhlife.ru. Кинолента основана на реальных воспоминаниях Галины Коневой.

Ранее стало известно, что с января по март 2025 года продажи художественной литературы о Великой Отечественной войне выросли на 57%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

