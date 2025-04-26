Мирошник заявил о сотнях погибших курянах во время оккупации ВСУ
Есть данные о сотнях погибших мирных гражданах в Суджанском районе Курской области во время украинской оккупации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Он уточнил, что эти данные нуждаются в подтверждении. По словам Мирошника, люди указывают на места захоронений погибших.
Он также заявил о необходимости проведения эксгумации.
Ранее российские военные водрузили российский триколор в селе Горналь - последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru