Мирошник заявил о сотнях погибших курянах во время оккупации ВСУ

Он уточнил, что эти данные нуждаются в подтверждении. По словам Мирошника, люди указывают на места захоронений погибших.

Он также заявил о необходимости проведения эксгумации.

Ранее российские военные водрузили российский триколор в селе Горналь - последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

