Мирошник заявил о сотнях погибших курянах во время оккупации ВСУ

Есть данные о сотнях погибших мирных гражданах в Суджанском районе Курской области во время украинской оккупации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

ВС РФ полностью освободили Курскую область от подразделений ВСУ

Он уточнил, что эти данные нуждаются в подтверждении. По словам Мирошника, люди указывают на места захоронений погибших.

Он также заявил о необходимости проведения эксгумации.

Ранее российские военные водрузили российский триколор в селе Горналь - последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ПогибшиеСпецоперацияУкраинаВСУКурская Область

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