Умерла актриса Светлана Харлап, озвучившая Степашку, Каркушу и Хрюшу
На 85 году жизни скончалась советская и российская актриса, мастер озвучивания и дублирования Светлана Харлап, сообщили в РАМТе.
В качестве актрисы дубляжа Харлап участвовала в работе над более чем 170 фильмами. Актриса озвучивала кино и мультфильмы, рекламные ролики и компьютерные игры.
Актриса занималась озвучиванием телепередач «Спокойной ночи, малыши» и «АБВГДейка», а также была голосом Элмо из сериала «Улица Сезам». Кроме того, в числе ее работ — голос Чаки Финстера в «Ох уж эти детки» (1991 — 2004), кота Матроскина в «Дядя Федор, пес и кот» (1975), Конька-горбунка в одноименном мультфильме (1975), Пончика в «Незнайке в Солнечном городе» (1977) и другие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru