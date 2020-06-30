Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ несмотря на коронавирус
Депутат Госдумы и глава комиссии Общественной палаты разошлись во мнении относительно повышения тарифов ЖКХ в условиях кризиса из-за пандемии.
В первый день июля запланирована очередная индексация тарифов ЖКХ в регионах России. В среднем по стране жилищно-коммунальные услуги вырастут на 4%. В зависимости от региона рост составит от 2,4% до 6,5%. Эти индексы определяют максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по региону.
Заметим, что правительство не отказалось от планового увеличения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила НСН, что это повышение приведёт к ещё большему росту неплатежей.
«Мы предлагаем увязать рост тарифов с долей расходов малоимущих семей, тем более, безработных, количество которых сейчас вырастет. Хотя бы с 22% до 15% уменьшить норматив расходов на ЖКХ от совокупного дохода семей. Тем более, сейчас полно таких, у которых вообще нулевой доход – кормилец единственный, потерял работу, пособие по безработице смешное. Вообще, лучше бы сделать не больше 10%. Хотя бы временно ввести такую меру, если жалко бюджетных средств на адресную помощь. Если уж увеличиваете нагрузку, пусть платят люди у которых нет проблем с доходами», - отметила Галина Хованская.
С предложением о поддержке малоимущих в условиях рост тарифов ЖКХ выступил и в Общественной палате. Но при этом глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор отметил в интервью НСН, что ЖКХ сегодня переживает коллапс из-за ранее принятых противовирусных мер и отказаться от индексации тарифов нельзя.
«Это требование совершенно оправдано, введение моратория было ошибкой. Потому что оплата должна производиться, а если человек не платит, то нужно наказывать. Я высказывался против введения моратория, но предложил принять меры по поддержке нуждающегося населения. А сейчас так получилось, что в сфере ЖКХ, где работают 2,5 млн человек, наступил определённый коллапс. Ситуация очень осложнилась, потому что начались задержки зарплат и стало невозможно выполнять ряд функций. Поэтому предложения, которые были озвучены, запоздалые и необходимо отменять мораторий», - сказал Игорь Шпектор.
С предложением оставить индексацию оплаты ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года предложил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. Игорь Шпектор назвал это предложение популизмом.
«Депутатам, которые абсолютно неподготовлены к проблемам ЖКХ, но берут на себя смелость делать популистские заявления, нужно помнить, что в системе ЖКХ работает 2,5 миллиона человек, которым точно так же нужно кормить свои семьи. Если нужно платить за хлеб и гречку, почему не нужно платит за воду, стоки, отопление? Это колоссальный труд коммунальщиков. Поэтому не может быть никаких разговоров, чтобы не платить», - подчеркнул он.
Наибольшие индексы установлены для Чеченской Республики (6,5%), Кабардино-Балкарской Республики (5,4%), Республик Дагестан (5,2%) и Ингушетия (5,1%). Самые низкие показатели — для Ненецкого автономного округа (2,4%), Мурманской области и Пермского края (по 3%).
На 5% могут вырасти тарифы в Москве, Республике Саха и Омской области, на 3,8% — в Санкт-Петербурге.
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