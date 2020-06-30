Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ несмотря на коронавирус

В первый день июля запланирована очередная индексация тарифов ЖКХ в регионах России. В среднем по стране жилищно-коммунальные услуги вырастут на 4%. В зависимости от региона рост составит от 2,4% до 6,5%. Эти индексы определяют максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по региону.

Заметим, что правительство не отказалось от планового увеличения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила НСН, что это повышение приведёт к ещё большему росту неплатежей.

«Мы предлагаем увязать рост тарифов с долей расходов малоимущих семей, тем более, безработных, количество которых сейчас вырастет. Хотя бы с 22% до 15% уменьшить норматив расходов на ЖКХ от совокупного дохода семей. Тем более, сейчас полно таких, у которых вообще нулевой доход – кормилец единственный, потерял работу, пособие по безработице смешное. Вообще, лучше бы сделать не больше 10%. Хотя бы временно ввести такую меру, если жалко бюджетных средств на адресную помощь. Если уж увеличиваете нагрузку, пусть платят люди у которых нет проблем с доходами», - отметила Галина Хованская.

С предложением о поддержке малоимущих в условиях рост тарифов ЖКХ выступил и в Общественной палате. Но при этом глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор отметил в интервью НСН, что ЖКХ сегодня переживает коллапс из-за ранее принятых противовирусных мер и отказаться от индексации тарифов нельзя.