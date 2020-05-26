Общественная палата: В ЖКХ наступил коллапс из-за противовирусных мер

«Это требование совершенно оправдано, введение моратория было ошибкой. Потому что оплата должна производиться, а если человек не платит, то нужно наказывать. Я высказывался против введения моратория, но предложил принять меры по поддержке нуждающегося населения. А сейчас так получилось, что в сфере ЖКХ, где работают 2,5 млн человек, наступил определённый коллапс. Ситуация очень осложнилась, потому что начались задержки зарплат и стало невозможно выполнять ряд функций. Поэтому предложения, которые были озвучены, запоздалые и необходимо отменять мораторий», - сказал Игорь Шпектор.

Ранее в беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов поддержал инициативу сенатора Сергея Леонова о «заморозке» тарифов на газ и электроэнергию с июля.

«Сегодня такое решение было бы своевременным. Мы в Государственной Думе говорили об этом ещё в начале апреля, и я знаю, что ФАС тогда же ситуацию изучала и давала заключение о возможности понижения максимальной планки по ежегодному повышению в два раза — до 3», - сообщил депутат.

