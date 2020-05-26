Общественная палата: В ЖКХ наступил коллапс из-за противовирусных мер

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор рассказал НСН о задержках зарплат в сфере ЖКХ из-за моратория на пени.

Минэнерго потребовало сократить срок моратория на начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ для населения и управляющих компаний. Об это заявил замминистра Юрий Маневич на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей, пишут «Ведомости». На сегодняшний день, мораторий действует до 1 января, а Минэнерго предлагает отменить его уже 31 мая.

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в эфире НСН поддержал предложение Минэнерго отметив, что ЖКХ сегодня переживает коллапс из-за ранее принятых противовирусных мер.

В Госдуме поддержали предложение из Совфеда «заморозить» тарифы на газ с июля

«Это требование совершенно оправдано, введение моратория было ошибкой. Потому что оплата должна производиться, а если человек не платит, то нужно наказывать. Я высказывался против введения моратория, но предложил принять меры по поддержке нуждающегося населения. А сейчас так получилось, что в сфере ЖКХ, где работают 2,5 млн человек, наступил определённый коллапс. Ситуация очень осложнилась, потому что начались задержки зарплат и стало невозможно выполнять ряд функций. Поэтому предложения, которые были озвучены, запоздалые и необходимо отменять мораторий», - сказал Игорь Шпектор.

Ранее в беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов поддержал инициативу сенатора Сергея Леонова о «заморозке» тарифов на газ и электроэнергию с июля.

«Сегодня такое решение было бы своевременным. Мы в Государственной Думе говорили об этом ещё в начале апреля, и я знаю, что ФАС тогда же ситуацию изучала и давала заключение о возможности понижения максимальной планки по ежегодному повышению в два раза — до 3», - сообщил депутат.

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ФОТО: РИА Новости//Павел Лисицын
ТЕГИ:Тарифы ЖкхОбщественная Палата РФ
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