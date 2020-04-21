В Общественной палате раскритиковали заморозку индексации тарифов ЖКХ

Оставить индексацию оплаты ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года предложил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. Свою инициативу он направил в правительство, сообщает RT. Депутат указал, что в прошлом году тарифы ЖКХ выросли примерно на 2,4%, в то время как индексация тарифов во второй половине 2020 года составит в среднем 4%.

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в эфире НСН назвал это предложение популизмом.

«Депутатам, которые абсолютно неподготовлены к проблемам ЖКХ, но берут на себя смелость делать популистские заявления, нужно помнить, что в системе ЖКХ работает 2,5 миллиона человек, которым точно так же нужно кормить свои семьи. Если нужно платить за хлеб и гречку, почему не нужно платит за воду, стоки, отопление? Это колоссальный труд коммунальщиков. Поэтому не может быть никаких разговоров, чтобы не платить», - подчеркнул он.

Общественник высказался за господдержку самых незащищенных слоев населения.

«Другое дело, что нуждающимся нужно оказать помощь. От государства, от субъектов. Давать субсидии на оплату ЖКХ. Если сейчас на коммунальные услуги уходи 22% среднего дохода домохозяйства, чтобы уходило 15% или 10%. Это большая помощь нуждающимся. Должна быть дополнительная целевая поддержка на уборку подъездов, территорий, использование дезсредств. Я писал в правительство, что нужно шесть-десять рублей на квадратный метр общей площади», - отметил Шпектор.

Напомним, правительство России ввело мораторий на штрафы за долги по ЖКХ до 1 января 2021 года.

