Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН выразила опасение, что это повышение приведёт к ещё большему росту неплатежей. Она предлагает в первую очередь помочь малоимущим гражданам.

«Вопрос не в процентах даже, а в том, сколько останется у людей, чтобы элементарно выжить! Мы предлагаем увязать рост тарифов с долей расходов малоимущих семей, тем более, безработных, количество которых сейчас вырастет. Причём это предложение поддержано Минстроем. Хотя бы с 22% до 15% уменьшить норматив расходов на ЖКХ от совокупного дохода семей. Тем более, сейчас полно таких, у которых вообще нулевой доход – кормилец единственный, потерял работу, пособие по безработице смешное. Вообще, лучше бы сделать не больше 10%. Хотя бы временно ввести такую меру, если жалко бюджетных средств на адресную помощь.