Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля
Глава комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Хованская в эфире НСН заявила о необходимости поддержки малоимущих.
Правительство России не отказалось от планового увеличения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса. В некоторых регионах подорожают не все услуги ЖКХ. Как сообщает телеканал «360», в Москве повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию. Максимальный рост тарифа почти на 5% предусмотрен за электричество. Тарифы на содержание жилья, домофон, телеантенну и радиоточку, на капитальный ремонт останутся прежними. Правда, они уже успели подорожать в этом году.
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН выразила опасение, что это повышение приведёт к ещё большему росту неплатежей. Она предлагает в первую очередь помочь малоимущим гражданам.
«Вопрос не в процентах даже, а в том, сколько останется у людей, чтобы элементарно выжить! Мы предлагаем увязать рост тарифов с долей расходов малоимущих семей, тем более, безработных, количество которых сейчас вырастет. Причём это предложение поддержано Минстроем. Хотя бы с 22% до 15% уменьшить норматив расходов на ЖКХ от совокупного дохода семей. Тем более, сейчас полно таких, у которых вообще нулевой доход – кормилец единственный, потерял работу, пособие по безработице смешное. Вообще, лучше бы сделать не больше 10%. Хотя бы временно ввести такую меру, если жалко бюджетных средств на адресную помощь.
Если уж увеличиваете нагрузку, пусть платят люди у которых нет проблем с доходами.
Это важно именно для малоимущих. Обеспеченному человеку всё равно на сколько вырастут тарифы, потому что в структуре его трат эти расходы не превысят 1- 3%. Если уж увеличиваете нагрузку, пусть платят люди у которых нет проблем с доходами. Такая категория есть с накопленным основательным «жирком», - отметила Галина Хованская.
Еще в конце прошлого года Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост председателя правительства, утвердил максимально допустимый рост тарифов в зависимости от регионов. Например, в столице за 2020 год власти прогнозировали повышение цен на ЖКХ не более чем на 5%, в Московской области — максимум на 4,1%. Наибольшее повышение планировалось в Чечне - на 6,1% из-за финансирования дорогостоящих проектов.
Из-за пандемии коронавируса власти задумались о планомерности повышения цен на ЖКХ. В мае Торгово-промышленная палата предложила ввести мораторий на рост тарифов в текущем году. В июне министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев заявлял, что, возможно, правительство примет решение не повышать цены на ЖКХ. Однако в итоге были учтены интересы ресурсоснабжающих компаний, которые тоже понесли убытки в период пандемии.
До конца года россияне, правда, защищены от штрафов и отключений услуг за задолженности по коммунальным услугам. Мораторий на них введен с апреля в целях снижения негативное влияние последствий пандемии COVID-19 на финансовое состояние граждан.
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