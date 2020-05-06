В Госдуме обеспокоены возможным ростом долгов за ЖКХ

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила, что со стороны системы жилищно-коммунального хозяйства больше всего рискуют управляющие компании и поставщики услуг водоснабжения.

«Минимальный запас прочности у управляющих организаций, потому что у них деятельность на уровне рентабельности, там "жирка" нет, особенно если речь идёт о малых и средних управляющих организациях. Дальше по степени тревожности идут локальные водоснабжающие монополисты в небольших городах, то есть структуры, связанные с водоснабжением и водоотведением. У них и так были тарифы по остаточному принципу по сравнению с теплом и тем более с электроэнергией. Следующие — теплоснабжающие организации и, в меньшей степени, электроэнергия. Шумят они много, но финансовое состояние у них наиболее благополучное.

Ситуация тяжёлая у нас в экономике будет, это для всех очевидно. Но систему жизнеобеспечения мы должны любым способом сохранить в стабильном состоянии. Потому что население не может жить без воды, без водоотведения, без электроэнергии», - отметила она.

Важнейшей в летний период Хованская считает систему водоснабжения и водоотведения. По её словам, она обращалась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой стабилизировать ситуацию в этой сфере.

Потребителям услуг тоже придётся непросто, обращают внимание в Госдуме.

«Меня, в первую очередь, беспокоит ситуация по долгам населения. У 10-20% населения "жирок" есть, в остальной части всё гораздо хуже. Это я ещё не говорю о тех, кто уже сейчас получает адресную помощь в виде субсидий на оплату за жильё и коммунальные услуги. У нас появится ещё одна категория граждан — потерявшие работу в связи с чрезвычайными обстоятельствами», - отмечает депутат.

Хованская рассказала НСН, что обращалась с предложениями по поддержке граждан к Мишустину и главе Минстроя Владимиру Якушеву ещё до того, как те заболели коронавирусом. В частности, она предложила изменить порядок предоставления субсидий.

«Там ведь указываются сроки по доходам за предыдущий период, а они могут быть вполне приличными и не требуют начисления субсидий. Сейчас надо сократить этот срок», - отметила она.

Кроме того, необходимо снизить максимально допустимую норму расходов на оплату ЖКУ, при превышении которой назначаются субсидии, с 22% до 15%, говорит Хованская. Она также выступает за упрощение порядка предоставления таких субсидий в МФЦ в условиях вынужденной самоизоляции: «Даже если будут переплаты — это не страшно, потом пересчитают. Страшно людей оставить без средств к существованию на сегодняшний день».

Какова реакция правительства на эти предложения, глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ не знает.

