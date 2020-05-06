В Госдуме обеспокоены возможным ростом долгов за ЖКХ
Тревожит в первую очередь ситуация по долгам населения, однако серьёзные проблемы могут возникнуть и у водоснабжающих организаций, заявила в эфире НСН депутат Галина Хованская.
На фоне спровоцированного коронавирусом кризиса собираемость платы за жилищно-коммунальные услуги в марте снизилась на 5-20% в зависимости от региона, а по итогам нерабочего апреля может упасть на 30-50%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. По их оценкам, общая задолженность в 2020 году возрастёт с 1,39 триллиона до 1,6 триллиона рублей — такого скачка не было в последние годы. Предполагается, что долг вырастет в основном за счёт юрлиц и промышленных предприятий, испытывающих финансовые трудности. Эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук полагает, что рост задолженности может сорвать подготовку жилищного фонда к отопительному сезону и привести к снижению качества услуг по содержанию домов.
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила, что со стороны системы жилищно-коммунального хозяйства больше всего рискуют управляющие компании и поставщики услуг водоснабжения.
«Минимальный запас прочности у управляющих организаций, потому что у них деятельность на уровне рентабельности, там "жирка" нет, особенно если речь идёт о малых и средних управляющих организациях. Дальше по степени тревожности идут локальные водоснабжающие монополисты в небольших городах, то есть структуры, связанные с водоснабжением и водоотведением. У них и так были тарифы по остаточному принципу по сравнению с теплом и тем более с электроэнергией. Следующие — теплоснабжающие организации и, в меньшей степени, электроэнергия. Шумят они много, но финансовое состояние у них наиболее благополучное.
Ситуация тяжёлая у нас в экономике будет, это для всех очевидно. Но систему жизнеобеспечения мы должны любым способом сохранить в стабильном состоянии. Потому что население не может жить без воды, без водоотведения, без электроэнергии», - отметила она.
Важнейшей в летний период Хованская считает систему водоснабжения и водоотведения. По её словам, она обращалась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой стабилизировать ситуацию в этой сфере.
Потребителям услуг тоже придётся непросто, обращают внимание в Госдуме.
«Меня, в первую очередь, беспокоит ситуация по долгам населения. У 10-20% населения "жирок" есть, в остальной части всё гораздо хуже. Это я ещё не говорю о тех, кто уже сейчас получает адресную помощь в виде субсидий на оплату за жильё и коммунальные услуги. У нас появится ещё одна категория граждан — потерявшие работу в связи с чрезвычайными обстоятельствами», - отмечает депутат.
Хованская рассказала НСН, что обращалась с предложениями по поддержке граждан к Мишустину и главе Минстроя Владимиру Якушеву ещё до того, как те заболели коронавирусом. В частности, она предложила изменить порядок предоставления субсидий.
«Там ведь указываются сроки по доходам за предыдущий период, а они могут быть вполне приличными и не требуют начисления субсидий. Сейчас надо сократить этот срок», - отметила она.
Кроме того, необходимо снизить максимально допустимую норму расходов на оплату ЖКУ, при превышении которой назначаются субсидии, с 22% до 15%, говорит Хованская. Она также выступает за упрощение порядка предоставления таких субсидий в МФЦ в условиях вынужденной самоизоляции: «Даже если будут переплаты — это не страшно, потом пересчитают. Страшно людей оставить без средств к существованию на сегодняшний день».
Какова реакция правительства на эти предложения, глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ не знает.
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