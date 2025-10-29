В США сбежали лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С и коронавирус

Опасные лабораторные обезьяны, переносящие вирусы, сбежали из перевозившего их автомобиля в результате ДТП в американском штате Миссисипи, поисками занимается полиция. Об этом говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что 28 октября на трассе I59 в районе отметки 117-й мили произошла авария с грузовиком, который перевозил макак-резусов из Тулейнского университета.

«Вес обезьян составляет около 40 фунтов (18 кг), они агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними. Обезьяны являются переносчиками гепатита С, герпеса и COVID-19», - подчеркнули в полиции.

По данным силовиков, все сбежавшие животные, кроме одного, уничтожены. Поиски обезьяны продолжаются.

Ранее в американском штате Нью-Джерси полиция выехала на вызов после сообщений в Сети о диких обезьянах на улицах Ньюарка. Силовики обследовали район, однако выяснилось, что все фото и видео с животными были сгенерированы искусственным интеллектом, напоминает РЕН ТВ.

