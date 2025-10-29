Глава РФПИ Дмитриев намерен подать в суд на Washington Post
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подаст в суд на американскую газету Washington Post из-за ошибочно приписанных цитат. Об этом он сообщил в соцсети Х.
Ранее Дмитриев призвал издание извиниться за ошибочно приписанную ему цитату о том, что президент России Владимир Путин «снова всех переиграл», и начать внутреннее расследование, пишет Ura.ru.
«Завтра мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления - так и не исправили», - подчеркнул глава РФПИ.
Дмитриев отметил, что газета исправила ложно приписанные ему цитаты, однако в другом материале корреспондент Washington Post снова исказила его слова. Глава РФПИ призвал издание вновь исправить ошибку, принести извинения и «наконец-то усвоить урок».
